Transfergerüchte: FC Augsburg streckt Fühler nach Hajdari aus

Montag, 15.07.2024 - 18:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der FC Augsburg treibt seine Kaderplanung weiter voran. Sechs Neuverpflichtungen konnten die Fuggerstädter bereits präsentieren und bei Nummer 7 startet man anscheinend einen Vorstoß, wie Journalist Tobias Wedermann berichtet. Demnach richtet sich der Blick wohl in Richtung der Schweiz, wenn man den FCA Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Das Objekt der Begierde soll den Ausführungen zufolge Albian Hajdari sein, der beim FC Lugano sein Geld verdient. Dort steht der Schweizer bereits seit April 2023 unter Vertrag. Das könnte sich bald ändern, denn neben dem FC Augsburg gibt es noch weitere mögliche Abnehmer, die am Innenverteidiger interessiert zu sein scheinen.

Hajdari von Juventus Turin letztes Jahr fest verpflichtet

Albian Hajdari wird in seiner Heimat bereits als Defensiv-Juwel gefeiert. Bereits im Sommer 2022 wurde er per Leihe aus der Jugend von Juventus Turin nach Lugano geholt, ehe man den Verteidiger für rund 742.000€ im Frühjahr 2023 fest verpflichtete. Und schon in seiner ersten Spielzeit schaffte das Talent in die Startformation seines Klubs.

Von 35 Ligapartien durfte Hajdari satte 31 Mal von Beginn an starten. Trotz seines jungen Alters von 21 Jahren war er auch in der Qualifikation zur Europa League und später in der UEFA Europa Conference League gesetzt. Wettbewerbsübergreifend waren es nach Saisonabschluss 45 Partien, in denen er mitwirken durfte. Dabei sollten ihm 3 Tore und eine Torvorlage gelingen.

Schweizer Juwel als Backup für hinten links?

Interessant aus Sicht der FCA-Verantwortlichen dürfte sein, dass Albian Hajdari zwar eigentlich zunächst nur, als Innenverteidiger infrage käme, beim FC Lugano in der vergangenen Spielzeit jedoch neunmal als Linksverteidiger auflief. Genau jene Position, für die der FC Augsburg dringenden Handlungsbedarf sieht.

Iago hat bekanntlich den Verein verlassen und Lasse Günther wurde in die 2. Liga an den Karlsruher SC verliehen. Verbleiben also mit Mads Pedersen und mit David Colina nur noch weiter gelernte Linksverteidiger im Kader der Fuggerstädter. Gut möglich also, dass Hajdari als Backup für die Linksverteidigerposition vorgesehen ist und zugleich auch in der Abwehrzentrale aushelfen könnte.

FC Turin & Girona ebenfalls im Rennen

Kein Wunder also, dass der 21-jährige Verteidiger, der im Übrigen auch kosovarische Wurzeln besitzt, ins Visier des FC Augsburg geraten ist. Aber nicht nur ein Wechsel in die Bundesliga winkt, sondern es sind auch noch weitere Klubs an ihm interessiert. So wird beispielsweise auch der FC Turin und der FC Girona als potenzielle Abnehmer im Gespräch.

Wedemanns Ausführungen zufolge soll der FCA allerdings schon erste Verhandlungen mit dem FC Lugano geführt haben. Unklar ist, welche Ablösesumme dem Schweizer Klub vorschwebt. Hajdari besitzt dort noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Bei einem aktuellen Marktwert von rund 3 Millionen Euro müsste in jedem Fall eine Ablöse gezahlt werden.