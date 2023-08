Transfergerüchte: FC Augsburg will Castro-Montes! Koubek im Ausland begehrt

Donnerstag, 31.08.2023 - 17:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim FC Augsburg geht es im Transfer-Zielspurt hoch her. Die Fuggerstädter haben angeblich mit Alessio Castro-Montes vom KAA Gent einen rechten Schienenspieler im Visier. Zugleich könnte Tomas Koubek den FCA verlassen. Der Ersatztorwart soll im Ausland begehrt sein. Der FC Kopenhagen und Maccabi Tel Aviv sind interessiert.

Viel los in der FC Augsburg Gerüchteküche. Mit Gregory Wüthrich von Sturm Graz hat der Bundesligist einen neuen Innenverteidiger an der Angel, während sich Stürmer Mergim Berisha dem Ligarivalen TSG 1899 Hoffenheim angeschlossen hat. Doch die Transferaktivitäten des FCA sind damit offensichtlich noch nicht beendet.

Angebot in der Mache: FCA wohl an Alessio Castro-Montes interessiert

Auf „X“ (vormals Twitter) kommt der Journalist RMC Sport-Journalist Sacha Tavolieri mit der Information um die Ecke, dass Alessio Castro-Montes die Aufmerksamkeit der Augsburger geweckt hat. Demnach wollen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Sport Stefan Reuter dessen Verpflichtung kurzerhand über die Bühne bringen und entsprechend bei KAA Gent mit einem Angebot für den 26-Jährigen vorstelligen werden.

Castro-Montes ist vielseitig einsetzbar. Der Belgier mit spanischen Wurzeln kann in der Rolle des rechten Schienenspielers sowohl defensive als auch offensive verrichten. Als Linksverteidiger kommt der Rechtsfuß ebenfalls regelmäßig zum Einsatz. Auch im Abwehrzentrum hat er schon ausgeholfen.

FC Augsburg: Castro-Montes würde Millionen-Ablöse kosten

Zum Schnäppchenpreis wäre Alessio Castro-Montes aber nicht zu haben. Zwar hat sein Vertrag in Gent nur noch ein Jahr Restlaufzeit, angesichts eines Marktwerts von 3,8 Millionen Euro müsste aber Ablöse in Millionenhöhe fließen. Da die Fuggerstädter in dieser Transferperiode allerdings ein Transplus von knapp 17,5 Millionen Euro erwirtschaften, sollte dieser FC Augsburg Transfer problemlos möglich sein. Zumal auch KAA Gent etwas unter Druck steht, droht den Belgiern doch in einem Jahr ein ablösefreier Abgang von Castro-Montes.

In Gent zählt Castro-Montes, um den sich in diesem Sommer auch HSV Transfergerüchte rankten, zum Stammpersonal. In der abgelaufenen Saison stand er wettbewerbsübergreifend in 46 Pflichtspielen auf dem Platz, davon 36-Mal in der Anfangsformation. Der Außenspieler verbuchte dabei sieben direkte Torbeteiligungen (6 Vorlagen).

Macht Tomas Koubek die Biege? Auslands-Offerten für FCA-Torwart

Für weitere FC Augsburg Transfernews sorgt derweil Ersatzkeeper Tomas Koubek. Im Kampf um die Nummer 1 hat der Tscheche abermals den Kürzeren gezogen und muss sich diesmal hinter Neuzugang Finn Dahmen einordnen. Grund genug für den 31-Jährigen, einen Tapetenwechsel in Erwägung zu ziehen, wie die „Augsburger Zeitung“ schreibt. Und Koubek scheint durchaus Optionen auf dem Tisch zu haben. Und zwar aus dem Ausland.

Der Regionalzeitung zufolge sollen der FC Kopenhagen und Maccabi Tel Aviv ein Auge auf den Schlussmann geworfen haben. Bei den Israelis könnte Tomas Koubek in die Fußstapfen von Daniel Peretz treten, der kürzlich zum FC Bayern wechselte. Der 1,97 Meter große Keeper hat in der WWK-Arena nur noch Vertrag bis 2024. Bedeutet für den FC Augsburg, dass man letztmals in diesem Sommer noch eine Ablöse für Koubek einstreichen könnte.