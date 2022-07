Transfergerüchte: FC Augsburg - Kommt ablösefreier Stürmer Iñigo Córdoba?

Donnerstag, 14.07.2022 - 11:48 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Heuert Iñigo Córdoba beim FC Augsburg an? Gemäß aktuellen Berichten der Transfermarkt Gerüchteküche ist der spanische Flügelstürmer ein Thema bei den Fuggerstädtern. Praktisch für den FCA: Córdoba, der in der vergangenen Saison in den Niederlanden überzeugte, ist vereinslos und zum Nulltarif zu haben. Doch der Angreifer ist nicht nur in Augsburg gefragt.

Dem FC Augsburg würde eine weitere frische Offensivkraft gut zu Gesicht stehen. Zumal die bayerischen Schwaben in der letzten Saison zu den harmlosesten Teams in der Bundesliga zählten (nur 39 Tore). Mit Ermedin Demirovic haben die Augsburger einen neuen Mittelstürmer vom SC Freiburg bereits an Land gezogen, nun könnte auf den offensiven Außenbahnen personell nachgerüstet werden.

Nach Aus bei Athletic: Iñigo Córdoba vor Wechsel zum FC Augsburg?

Die spanische „as" verbreitet FC Augsburg Transfergerüchte, wonach Iñigo Córdoba beim FCA auf der Liste steht. Der 25-Jährige wurde von seinem Jugendklub Athletic Bilbao vor die Tür gesetzt und sucht nun einen neuen Arbeitgeber. Dem FC Augsburg winkt ein echtes Schnäppchen. Zumal Córdoba, dessen Marktwert immerhin auf 2,5 Millionen Euro taxiert wird, zum Nulltarif zu haben ist. Das wirtschaftliche Risiko für die Fuggerstädter wäre bei Córdoba entsprechend gering.

In der abgelaufenen Saison wusste der ehemaligen Junioren-Nationalspieler bei den Go Ahead Eagles Deventer auf konstant hohem Niveau zu überzeugen. Für die Niederländer markierte Córdoba neun Tore in 30 Ligaspielen (12 Tore in 35 Pflichtspielen). Damit war der Stürmer bester Torschütze des Klubs und hatte maßgeblichen Anteil, dass der Aufsteiger souverän den Verbleib in der Eredivisie schaffte.

Augsburg-Flirt Córdoba mit starker Saison in Eredivisie

Trotz starker Leihsaison auf konstant hohem Niveau in Deventer fasste Athletic Bilbao den Entschluss, sich von Iñigo Córdoba zu trennen. Denn ein Verbleib bei den Basken wäre dem Bericht zufolge an einer automatischen Vertragsverlängerung bis 2025 gekoppelt. Doch da der flexible Stürmer, der auf beiden Flügeln und im Sturmzentrum agieren kann, in den Plänen des La Liga-Klubs keine Rolle mehr spielt, kam es zur Trennung.

Die Bundesliga Transfergerüchte um den FC Augsburg und Córdoba sind zweifelsohne interessant. Zwar blieb das Athletic-Eigengewächs in Bilbao insgesamt hinter den Erwartungen und sammelte in 96 Pflichtspielen überschaubare 13 Scorerpunkte (2 Tore, 11 Vorlagen). Doch in bei den Go Ahead Eagles konnte Iñigo Córdoba beweisen, welches Potenzial in ihm schlummert. Nicht umsonst zählte er letzte Saison zu den besten Flügelspielern der Eredivisie.

FC Utrecht mischt mit - Iñigo Córdoba war bei Hertha, VfB & Frankfurt Thema

Es überrascht nicht, dass der FC Augsburg nicht der einzige Interessent ist, der in diesem Transfergerücht aufgeführt wird. Besonders in den Niederlanden weckt Córdoba Begehrlichkeiten. Als Hauptinteressent wird der FC Utrecht genannt. Doch es ist denkbar, dass es den 1,80 Meter großen Angreifer eine größere Liga zieht, wie beispielsweise die Bundesliga.

Übrigens ist Iñigo Córdoba kein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga Gerüchteküche. Vergangenen Herbst war er bei Hertha BSC und dem VfB Stuttgart im Gespräch. Zudem kursierten Eintracht Frankfurt Transfergerüchte durch die Gazetten. Nun könnte der FC Augsburg das Rennen um den ablösefreien Stürmer zu seinen Gunsten entscheiden.