Transfergerüchte: Leihe im Winter? Eintracht Frankfurt flirtet mit Thilo Kehrer!

Freitag, 08.12.2023 - 08:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Holt Eintracht Frankfurt prominente Verstärkung an Bord? Es wird gemunkelt, dass die SGE an einer Verpflichtung von Thilo Kehrer arbeitet. Der Verteidiger ist bei West Ham United nur noch Ersatz, ein Tapetenwechsel im Winter denkbar. Der Eintracht-Flirt mit Kehrer hat durchaus Potenzial.

Zwar stellt Eintracht Frankfurt mit 15 Gegentoren zusammen mit dem VfB Stuttgart die viertbeste Defensive in der Bundesliga. Doch auch die konnte nicht verhindern, dass die Hessen die letzten vier Pflichtspiele allesamt verloren. Darunter das peinliche Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Saarbrücken (0:2) ereilte. Den winterlichen Transfermarkt will die Eintracht nutzen, um auch in der Abwehr personell nachzurüsten.

Flexibler Thilo Kehrer würde zu Eintracht Frankfurt passen

Wie die „Sport Bild“ berichtet, ist dabei Thilo Kehrer vom Premier-League-Klub West Ham United in den Blickfang der Adler gelandet. Und die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um den variablen Abwehrmann, der sowohl rechts als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, sind plausibel.

Frankfurt würde mit dem 27-Jährigen einen variablen Verteidiger in seinen Reihen begrüßen, der zum Team passt. Schließlich ist SGE-Coach Dino Toppmöller dafür bekannt, immer wieder sein Spielsystem zu ändern. Hierfür wäre der England-Legionär ein interessantes Element, der dem Trainer zusätzliche Möglichkeiten bieten würde.

Wechsel zur Eintracht? Kehrer bei West Ham nur noch Bankdrücker

Darüber ist Kehrer erfahren und kennt die Bundesliga noch bestens aus seiner Zeit beim FC Schalke. Für die Knappen bestritt 45 Partien im Oberhaus (4 Tore, 4 Vorlage) und entwickelte sich zu einem begehrten Verteidiger, für den Paris St. Germain im Sommer 2018 satte 37 Millionen Euro locker machte. Nach vier durchwachsenen Jahren beim französischen Spitzenteam, wo sich Kehrer nie dauerhaft durchsetzen konnte, folgte im Sommer 2022 der Wechsel für 12 Millionen Euro Ablöse in die Premier League zu West Ham United.

Bei den Hammers war der 1,86 Meter große Rechtsfuß zunächst Stammkraft (27 Ligaspiele in 22/23) und konnte direkt im ersten Jahr die Conference League mit den Londonern gewinnen. Doch mittlerweile ist Kehrer zum Bankdrücker abgestiegen. In der laufenden Saison stehen lediglich drei Kurzeinsätze in der Premier League zu Buche. Der letzte datiert von Mitte September.

Kehrer: Eintracht Transfer nur auf Leihbasis möglich?

Für Thilo Kehrer wäre allein schon wegen der Aussicht auf regelmäßige Spielzeit ein Eintracht Frankfurt Transfer sinnvoll. Auch mit Blick auf die EM 2024. Mit guten Leistungen und als vermeintlicher Stammspieler der SGE hätte der 27-fache Nationalspieler Chancen auf einen Platz im DFB-Kader.

Laut der Eintracht Frankfurt Transfernews, wird in der Mainmetropole an einem Transfer von Thilo Kehrer gearbeitet, konkret ist allerdings noch nichts. Zumal in der SGE Gerüchteküche noch weitere Defensivkräfte gehandelt werden. Bei West Ham United steht Kehrer noch bis 2026 Vertrag (plus vereinsseitiger Option auf 2 Jahre), wobei sich die Eintracht dank des sommerlichen 95-Mio.-Verkaufs von Randal Kolo Muani selbst eine Festverpflichtung leisten könnte. Da Kehrer in London aber ein üppiges Gehalt kassieren wird, ist dem Bericht zufolge ein Leihgeschäft im Winter naheliegend. Somit würde sich auch für Frankfurt das finanzielle Risiko und Gesamtpaket im überschaubaren Rahmen bewegen.