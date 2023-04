Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt an Yunus Musah dran - BVB & Wolfsburg mischen mit

Montag, 24.04.2023 - 13:49 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Saison biegt in die heiße Schlussphase ein und damit nehmen auch die Bundesliga Transfergerüchte wieder an Fahrt auf. So auch bei Eintracht Frankfurt, die im Sommer vor der Herausforderung steht, einen Nachfolger für Offensivstar Daichi Kamada zu finden. Mit Yunus Musah vom FC Valencia gibt es nun einen Kandidaten. Allerdings ist der US-Amerikaner auch bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg sowie einigen Klubs aus der Premier League gefragt.

Der ablösefreie Abgang von Daichi Kamada wird bei Eintracht Frankfurt eine große Lücke im offensiven Zentrum hinterlassen. Der torgefährliche Japaner (13 Tore und 5 Assists in 40 Pflichtspielen) ist absoluter Leistungsträger, wird im Sommer aber eine neue Herausforderung suchen. Nun taucht in der Eintracht Frankfurt Gerüchteküche ein möglicher Kamada-Nachfolger auf.

Als Kamada-Ersatz: Valencia-Star Yunus Musah zu Eintracht Frankfurt?

Wie das englische Portal „90min.com“ vermeldet, haben die Hessen ein Auge auf Yunus Musah geworfen. Der 20-jährige US-Amerikaner zieht beim FC Valencia gekonnt im Mittelfeld die Strippen und ist ein echter Dauerbrenner. 31 Pflichtspiele absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler, wobei Frankfurt besonders die Spielanlage des begnadeten Rechtsfuß „schätzen“ soll. Das geht zumindest aus der Eintracht Frankfurt Transfernews hervor.

Darüber hinaus konnte Yunus Musah bei der Wüsten-WM in Katar die Werbetrommel in eigener Sache rühren. Die USA, für die der 1,78 Meter große Mittelfeldspieler bislang 24 Länderspiele bestritten hat, führte Musah mit überzeugenden Auftritten immerhin bis ins Achtelfinale.

Eintracht Frankfurt Transfer von Yunus Musah sehr kostspielig

Nach der Saison steht für Musah der nächste Karriereschritt an, der ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Valencia wegführt. Zumal es ohnehin fraglich ist, ob die abstiegsbedrohten „Fledermäuse“ kommende Saison noch im spanischen Oberhaus, der La Liga, vertreten sind.

Vertraglich ist Eintracht-Flirt Yunus Musah noch langfristig bis 2026 an den FC Valencia gebunden. Sein Marktwert wird mit 22 Millionen Euro angegeben, entsprechend kostspielig wäre ein Eintracht Frankfurt Transfer. Doch finanziell dürfte für den Pokal-Halbfinalisten aus der Mainmetropole eine Musah-Verpflichtung möglich sein.

Musah auch beim BVB und England-Schwergewichten im Fokus

Das größere Problem für die Eintracht: Yunus Musah ist auf dem Transfermarkt enorm begehrt. Allein aus der Bundesliga werden mit Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg zwei weitere Interessenten genannt. Beim BVB sieht man in Musah angeblich einen potenziellen Erben für Jude Bellingham.

Aber auch in der Premier League gibt es reichlich Avancen für den Mittelfeld-Youngster. Mit dem FC Chelsea, FC Liverpool, Newcastle United, Brighton sowie dem FC Arsenal gibt es reichlich Bewerber und starke Eintracht-Konkurrenz. Besonders die Gunners, bei denen Musah in jungen Jahren unter Vertrag stand, sind heiß auf den Youngster.