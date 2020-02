Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt & Bayern München werben um Jonathan David

Samstag, 29.02.2020 - 11:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfergerüchte um Jonathan David reißen nicht ab. Der 20-jährige ist aktuell in aller Munde und dürfte mit einem Wechsel im kommenden Sommer für einen neuen Transferrekord in Belgien sorgen. Rund 20 Millionen Euro ist er aktuell wert und es ist absehbar, dass er mehr als 25 Millionen Euro für seinen Klub KAA Gent einbringen wird.

Die Interessenten stehen Schlange und auch wir berichteten bereits vom Interesse einiger Bundesligisten. So soll nicht nur Borussia Dortmund ein Auge auf den Kanadier geworfen haben, sondern auch RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Mönchengladbach.

Jonathan David möchte in die Bundesliga

Die Liste der Interessenten wird also nicht kürzer, denn nun soll laut „interdipendenza.net“ auch Eintracht Frankfurt seine Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben. Die Chancen für einen Transfer in die Bundesliga stehen zudem nicht schlecht, denn sein Berater Nick Mavromaras habe gegenüber dem besagten Portal hinsichtlich eines Transfers im Sommer Folgendes geäußert: „Deutschland steht an erster Stelle.“

Und tatsächlich waren einige Scouts diverser Bundesligisten am Donnerstag bei der Europa League-Partie KAA Gent gegen AS Rom zugegen. Darunter wurden auch Frankfurter Beobachter erkannt worden, die ebenfalls ein Auge auf Jonathan David warfen. David selbst schoss in der 25. Minute die 1:0-Führung für die Belgier heraus! Die Scouts bekamen also einen weiteren Eindruck seines Könnens.

Frankfurt und Bayern München ebenfalls mit von der Partie

Für den kanadischen Nationalspieler war es schon das 23 Tor in wettbewerbsübergreifend 38 Spielen für KAA Gent in dieser Saison. Seine Ausbeute ist unglaublich und es ist kein Wunder, dass sich nun auch Eintracht Frankfurt mit dem Mittelfeldspieler beschäftigt. David kann im offensiven Mittelfeld, als hängende Spitze oder als Mittelstürmer eingesetzt werden. Ebenso wäre er auch für die linke Außenbahn jemand.

Seine Flexibilität gepaart mit seiner Treffsicherheit macht ihn so interessant für zahlreiche Klubs aus Europa. Aber nicht nur Eintracht Frankfurt soll ein Auge auf den beidfüßig spielenden Youngster geworfen haben, sondern eben auch der FC Bayern München! Die Liste wird von Woche zu Woche gefühlt länger.

Jonathan David nicht unter 25 Millionen Euro zu haben

Günstig wird Jonathan David aber nicht zu haben sein, denn Gents Manager Michel Louwagie äußerte sich bereits über die aktuellen Spekulationen in der Transfermarkt Gerüchteküche wie folgt: „Wir haben Davids Vertrag nicht umsonst bis 2023 verlängert. Natürlich werden wir einen solchen Spieler nicht für 25 Millionen Euro abgeben“!

Wahrscheinlich wird die Ablösesumme auch bei über 30 Millionen Euro liegen, wenn man bedenkt, dass David seinen Marktwert mit jedem weiteren Treffer in die Höhe schrauben wird. Die FC Bayern München Transfergerüchte werden jedenfalls Woche für Woche weiter vorangetrieben und auch die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte werden nun nicht weniger, nachdem bekannt wurde, dass Eintracht-Scouts zuletzt in der Europa League den Spieler beobachteten.