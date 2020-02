Transfergerüchte: BVB, Bayer Leverkusen, RB Leipzig & Gladbach heiß auf David

Mittwoch, 26.02.2020 - 09:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Im Kampf um die verheißungsvollsten Talente Europas, buhlen zahlreiche Klubs um jemanden, der im beschaulichen Gent seit Monaten für Furore sorgt. Jonathan David hat es mit seinen Leistungen auf dem Wunschzettel so einiger Vereine gebracht, die den 20-jährigen Kanadier nur zu gerne in ihren Reihen sehen möchten.

Ebenso lassen sich entsprechende BVB Transfergerüchte vorfinden, die besagen, dass Borussia Dortmund ebenfalls am Mittelfeldspieler interessiert sein soll. Aber der BVB befindet sich in illustrer Runde im Werben um den begnadeten beidfüßig spielenden Offensivspieler. Dazu jedoch später mehr!

David mit 80 Partien für Gent - 36 Tore & 15 Torvorlagen

Seit 2018 schnürt sich David bereits schon seine Fußballschuhe für KAA Gent, nachdem er im Januar des besagten Jahres ablösefrei von Ottawa ISC in die belgische Jupiler Pro League wechselte. Dort angekommen absolvierte er bis dato wettbewerbsübergreifend 80 Partien für seinen Klub. Satte 36 Treffer erzielte Jonathan David, während er noch 15 Torvorlagen oben drauf packt.

Die Quote kann sich sehen lassen und auch in dieser Saison ist er wieder Feuer und Flamme auf dem Platz. 37 Einsätze lieferte der Offensiv-Allrounder ab, in denen er 22 Treffer erzielte und 10 weitere Tore auflegte. Sowohl in der Liga als auch in der Europa League trifft und trifft und trifft er. Kein Wunder also, dass halb Europa seine Fühler nach dem Youngster ausgestreckt hat.

BVB und Gladbach angeln nach Jonathan David

Borussia Dortmund ist nur ein Klub von vielen, der Interesse an David hat. Der 20-jährige wird auch mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, wie das belgische Blatt „Het Laatste Nieuws“ berichtet. Demnach überschlagen sich die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte um seine Person. Max Eberl soll den kanadischen Nationalspieler schon eingehend beobachten lassen.

David, der im offensiven Mittelfeld seine Hauptposition innehat, hat allerdings noch einen Vertrag bis 2023 bei KAA Gent. Dies bedeutet auch, dass bei einem Marktwert von aktuell 20 Millionen Euro, der Transferrekord in der belgischen Liga bei einem Transfer pulverisiert wird. Schon im Januar lehnte der Klub eine Offerte von mehr als 25 Millionen Euro für Jonathan David ab.

RB Leipzig & Bayer Leverkusen pokern ebenfalls um Offensiv-Talent

Dies würde bedeuten, dass auf jeden Fall ein neuer Transferrekord aufgestellt wird. David, der auch als hängende Spitze, im Sturmzentrum und auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen kann, hat wohl zahlreiche Angebote vorzuliegen. So tauchten kürzlich Transfergerüchte in den Medien auf, wonach RB Leipzig ebenfalls den Hut in den Ring geworfen haben soll.

Bayer Leverkusen ist ebenfalls mit von der Partie, wenn man den Transfer News Glauben schenken kann. Es wird auf jeden Fall ein spannender Sommertransfermarkt, der uns bevorsteht, denn Jonathan David gehört die Zukunft. Davon ist man auch in der Premier League überzeugt, denn auch hier stehen die Interessenten Schlange.

Interesse aus England, Frankreich, Italien und Co.

Allen voran der FC Arsenal, aber auch beim FC Everton und bei Leicester City hält man viel vom kanadischen Youngster. Manchester United wird ebenfalls vom besagten Blatt genannt. Aus Frankreich bekundet wohl Olympique Lyon Interesse am 20-jährigen, der ebenfalls mit Klubs aus der Serie A in Verbindung gebracht wird.

Lazio Rom, Inter Mailand und der SSC Neapel haben David ebenfalls auf dem Schirm. Ebenso wie der FC Porto und Ajax Amsterdam. Für die deutschen Klubs bedeutet dies womöglich ein zähes Ringen um das Top-Talent, welches nun den nächsten Schritt in seiner Karriere vollziehen möchte. Die Transfermarkt Gerüchteküche ist jedenfalls jetzt schon stark am Brodeln! Für unter 25 Millionen Euro wird David nicht zu haben sein.