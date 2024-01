Transfergerüchte: Wechselt PSV-Juwel Isaac Babadi zu Eintracht Frankfurt?

Dienstag, 23.01.2024 - 14:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schnappt sich Eintracht Frankfurt ein großes Offensivtalent aus den Niederlanden? Der Name Isaac Babadi macht in der Mainmetropole die Runde. Der 18-Jährige wurde bei der PSV Eindhoven in dieser Saison erfolgreich an die Profis herangeführt, könnte im Sommer aber Richtung Frankfurt wechseln. Zumal der Youngster ablösefrei auf den Markt kommt. Das ruft jedoch mehrere namhafte Bewerber auf den Plan.

In der Eintracht Frankfurt Gerüchteküche herrscht weiterhin Hochbetrieb. Nach den erfolgreichen Leihdeals von Donny van de Beek (Manchester United) und Sasa Kalajdzic (Wolverhampton) werden derzeit neben Verteidiger Aurèle Amenda auch noch die Offensivkräfte Hugo Ekitiké, Jean-Mattéo Bahoya und Arnaud Kalimuendo in der Bankenmetropole gehandelt. Nun scheint ein weiterer Offensiv-Youngster Begehrlichkeiten am Main zu wecken.

Nach PSV-Durchbruch: Eintracht Frankfurt will Isaac Babadi

Isaac Babadi von der PSV Eindhoven ist in den Fokus der Eintracht gerückt. Diese Eintracht Frankfurt Transfergerüchte brachte die niederländische Tageszeitung „Algemeen Dagblad“ in Umlauf. Der 18-jährige Niederländer gilt als vielversprechendes Talent und hat in dieser Saison beim souveränen Tabellenführer der Eredivisie den Sprung zu den Profis gemeistert.

13 Pflichtspiele (1 Tor) absolvierte Babadi für Eindhoven. Darunter auch ein Kurzeinsatz gegen den FC Arsenal in der Champions League, der Eliteklasse des europäischen Fußballs. Da der schnelle Rechtsfuß außerdem nur noch bis Sommer vertraglich beim CL-Achtelfinalgegner des BVB gebunden ist, weckt er zusätzlich Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt. Nicht nur bei Eintracht Frankfurt.

Babadi-Verehrer: Ajax Amsterdam & Feyenoord als SGE-Konkurrenz

Wie aus der Eintracht Transfernews hervorgeht, sind neben den Hessen auch die beiden Eredivisie-Schwergewichte Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam sowie der belgische Topklub RSC Anderlecht heiß auf Isaac Babadi. PSV Eindhoven ist derweil um eine Vertragsverlängerung mit dem Teenager bemüht, dessen Marktwert auf 4 Millionen Euro geschätzt wird - Tendenz klar steigend.

In Eindhoven wird Babadi von Cheftrainer Peter Bosz vornehmlich im offensiven Mittelfeldzentrum eingesetzt. Allerdings kann der niederländische U21-Nationalspieler mit Wurzeln Sierra Leone auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Hier in erster Linie als Linksaußen. Nicht nur ein hochveranlagter, sondern auch flexibler Offensiv-Allrounder.

Deutsche Berateragentur & Larsson als Vorbild lassen Eintracht hoffen

Was die Hoffnung der SGE auf einen Eintracht Frankfurt Transfer von Isaac Babadi schürt: Das PSV-Juwel wird zufälligerweise von der deutschen Berateragentur „FSB“ vertreten. Doch der begehrte Babadi wird seinen nächsten Karriereschritt sehr überlegt wählen. Sein Anspruch ist, noch mehr Spielanteile auf höchstem Niveau zu sammeln.

Für Frankfurt wäre Isaac Babadi aber ganz klar eine Investition in die Zukunft und nicht zwingend als sofortige Verstärkung zu erachten. Dass sich aber junge Talente im Deutsche Bank Park unter SGE-Coach Dino Toppmöller berechtigte Chancen ausrechnen dürfen, zeigt das Beispiel Hugo Larsson. Der 19-jährige Sommerneuzugang hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erobert.