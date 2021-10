Eintracht Frankfurt Transfergerüchte: BVB-Talent Ansgar Knauff im Anflug?

Donnerstag, 28.10.2021 - 09:12 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach dem miserablen Saisonstart will Eintracht Frankfurt wohl im Winter personell nachrüsten. Im Fokus steht offenbar die Offensive, die bislang extrem harmlos in Erscheinung tritt. Helfen könnte Ansgar Knauff. Gemäß aktueller Eintracht Frankfurt Transfergerüchte ist das BVB-Talent in der Mainmetropole ein Thema für einen Winter-Transfer.

Bei Eintracht Frankfurt drückt der Schuh vor allem in der Offensive. Nur neun Tore stehen nach den ersten neun Spieltagen der Bundesliga zu Buche, wobei kein Spieler bislang mehr als zwei Tore markierte. Insgesamt konnten sich gerade einmal sechs SGE-Akteure in der noch jungen Saison in die Bundesliga Torschützenliste eintragen. Kein Wunder, dass man beim Tabellen-15. die Augen nach Offensivverstärkungen offenhält.

Medien: SGE will BVB-Sturmtalent Ansgar Knauff ausleihen

Und der Blick der Eintracht wandert hierfür offenbar Richtung Borussia Dortmund. Laut der „Sport Bild“ sind die Adlerträger heiß auf Youngster Ansgar Knauff. Die Hessen liebäugeln mit einer Leihe des 19-Jährigen, der beim BVB derzeit keine Rolle spielt. Eine entsprechende Anfrage soll Frankfurts neuer Sportvorstand Markus Rösche auch schon in Dortmund eingereicht haben.

Die Schwarz-Gelben sollen zunächst abgelehnt haben, doch das dürfte noch nicht das letzte Wort gewesen sein. Zumal Ansgar Knauff beim BVB unter Neu-Trainer Marco Rose kaum zum Zuge kommt. In der Bundesliga durfte der U21-Nationalspieler erst einmal mitwirken, insgesamt sammelte er lediglich vier Kurzeinsätze. Spielzeit bekommt Knauff vornehmlich in der in der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga mitmischt.

Kann Knauff Eintracht Frankfurt weiterhelfen?

Doch ob ausgerechnet der unerfahrene BVB-Nachwuchsstürmer die passende Verstärkung ist, um Eintracht Frankfurt in der Offensive zu mehr Durchschlagskraft zu verhelfen, ist zumindest fraglich. Daher überrascht es nicht, dass eine Verpflichtung von Flügelstürmer Ansgar Knauff, der bei den Westfalen noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, für die SGE dem Vernehmen nach auch nicht die oberste Priorität genießt.

In der Bundesliga Gerüchteküche wird vielmehr spekuliert, dass die Eintracht auf der Suche nach einem erfahrenen Torjäger ist, der seine Bundesligatauglichkeit auch schon erfolgreich unter Beweis stellen konnte. Potenzielle Kandidaten werden aber nicht namentlich genannt.

Frankfurt will sich wohl auf anderen Positionen verstärken

Außerdem machen weitere SGE Transfergerüchte die Runde, wonach sich die Frankfurter auf anderen Positionen verstärken wollen. Gesucht werden demnach ein zentraler Mittelfeldspieler sowie Verstärkungen für die beiden defensiven Außenbahnen. Zumal Eintracht Frankfurt erst im Sommer gleich fünf neue Offensivkräfte an Land zog.

Doch weder die drei festverpflichteten Jesper Lindström, Fabio Blanco und Rafael Borré noch die auf Leihbasis aus der Serie A gekommenen Sam Lammers und Jens Petter Hauge konnten die Erwartungen erfüllen. Zusammen bringt es das Quintett auf eine magere Ausbeute von gerade einem vier Toren in der Bundesliga.