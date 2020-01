Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt fragt bei Stefan Ilsanker nach

Mittwoch, 22.01.2020 - 11:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist Eintracht Frankfurt scheint sich doch noch auf dem Transfermarkt umzuschauen. Nötig wurde es wohl, nachdem sich Gelson Fernandes verletzte und nun bis Anfang Mai auszufallen droht. Gleichzeitig könnte das auch das Saisonende für den ehemaligen Schweizer Nationalspieler bedeuten.

Die Frankfurter Eintracht sucht derweil also eine Alternative für das defensive Mittelfeld. Dabei soll man angeblich einen auf dem Schirm haben, der bei seinem aktuellen Klub nur sehr sporadisch in dieser Saison zum Einsatz kam. Die Rede ist von Stefan Ilsanker, der in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 7 Einsätze kommt.

Ilsanker bei RB Leipzig mit wenig Chancen

Sechsmal durfte Ilsanker in der Bundesliga ran und einmal im DFB-Pokal. Läppische 482 Minuten Einsatzzeit kamen so zustande. Für den aktuellen österreichischen Nationalspieler dürfte dies zu wenig sein und nicht seinen Ansprüchen reichen. Stefan Ilsanker ist unzufrieden und hätte zudem RB Leipzig bereits im Sommer verlassen können.

Vor kurzem gingen zudem Transfergerüchte um den Mittelfeldspieler umher, wonach der chinesische Erstligist Shijiazhuang Ever Bright seine Fühler nach dem 30-jährigen ausgestreckt haben soll. Ein Transfer in diesem Winter scheint aber mittlerweile ausgeschlossen zu sein, da sich der chinesische Klub mit Romulo von Flamengo Rio de Janeiro verstärkt hat.

Eintracht Frankfurt nimmt Ilsanker ins Visier

Die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt jedenfalls beim Thema Stefan Ilsanker, denn wie die „SportBild“ herausgefunden haben soll, besteht Interesse vonseiten der Frankfurter Eintracht am Österreicher, der bei RB Leipzig noch einen Vertrag bis zum Sommer besitzt. Allzu hoch dürfte die Ablöse nicht ausfallen, da sein Marktwert auf rund 3 Millionen Euro geschätzt wird.

Denkbar wäre es also, dass Ilsanker für eine vergleichsweise geringe Ablöse zu Eintracht Frankfurt wechseln könnte. Für RB Leipzig wäre es zudem die letzte Möglichkeit, mit einem Transfer von Ilsanker Kasse zu machen, da sein Vertrag bekanntlich im Sommer ausläuft.

Fans gegen einen Transfer von Ilsanker?

Ob er allerdings bei den Frankfurter Fans so gut aufgenommen wird, steht auf einem anderen Blatt. Rückblick ins Jahr 2018 – Eintracht Frankfurt tritt gegen RB Leipzig im Montagsspiel der Bundesliga an. Die Fans sind gegen Montagsspiele und protestieren vehement gegen die Spielansetzung. Vor der Partie wurden Banner im Innenraum der Commerzbank-Arena ausgebreitet und vor dem Anpfiff der 2. Hälfte flogen Tennisbälle sowie Klorollen aufs Spielfeld.

Der Anpfiff verzögerte sich also. Mittendrin: Stefan Ilsanker, der seine Meinung zum Besten gegenüber Sport1 gab: „Es ist völlig unnötig, dass die Fans – wobei das eigentlich keine richtigen Fans in meinen Augen sind –, dass die Vollidioten Bälle und Gegenstände aufs Spielfeld werfen und uns dadurch 15 Minuten warten lassen.“

Fraglich ist, ob der harte Kern der Frankfurter Ultras Stefan Ilsanker überhaupt im Trikot sehen möchte. Fakt ist jedoch, dass dieses Eintracht Frankfurt Transfergerücht nicht nur Zündstoff, sondern eben auch schnelle Hilfe bietet. Der Klub benötigt aktuell einen Sechser mit Erfahrung, der die Liga kennt und sich schnell integrieren kann. All das trifft auf Stefan Ilsanker zu!