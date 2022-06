Transfergerüchte: Óscar Mingueza - Eintracht Frankfurt bemüht sich um Barça-Verteidiger

Donnerstag, 16.06.2022 - 14:22 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt bastelt eifrig am Kader für die kommende Saison. Und obwohl die Hessen schon drei neue Abwehrkräfte verpflichteten, könnte noch ein weiterer Verteidiger in der Mainmetropole aufschlagen. Laut spanischen Medienberichten reiht sich Eintracht Frankfurt in die lange Interessenten-Liste für Óscar Mingueza vom FC Barcelona ein.

Steigt Eintracht Frankfurt in den Transferpoker um Óscar Mingueza ein? Nach Informationen der „Mundo Deportivo“ soll die SGE dem Innenverteidiger des FC Barcelona schöne Augen machen. Das La Liga-Schwergewicht sei demnach gewillt, den 23-Jährige zu verkaufen. Allerdings müsste sich Frankfurt im Rennen um Mingueza gegen zahlreiche Konkurrenten behaupten.

Hoffenheim & Spanien-Quintett baggert an Eintracht-Flirt Óscar Mingueza

Allein aus der spanischen La Liga baggern dem Transfergerücht zufolge gleich fünf Klubs um die Dienste von Óscar Mingueza. Dabei handelt es sich um FC Valencia, Celta Vigo, RCD Mallorca, FC Getafe und FC Elche. Doch auch in der Bundesliga Gerüchteküche ist das Barça-Eigengewächs schon vor dem kolportierten Eintracht-Interesse thematisiert worden.

Denn bekanntlich buhlt auch die TSG Hoffenheim um 1,84 Meter großen Rechtsfuß, der neben seiner Stammposition im Abwehrzentrum auch auf der rechten Abwehrseite auflaufen kann. Nun kommen auch noch Eintracht Frankfurt Transfergerüchte hinzu.

Barças Forderung für Mingueza dürfte SGE nicht abschrecken

Laut der FC Barcelona Transfernews der spanischen Zeitung signalisiert die Blaugrana Bereitschaft, Óscar Mingueza ein Jahr vor Vertragsende zu verkaufen. Den jungen Spanier hat Barça demnach mit einem Preisschild von 5 Millionen Euro versehen. Eine angemessene Ablöseforderung, zumal Mingueza einen Marktwert von 6 Millionen Euro hat.

Von den spanischen Interessenten ist bislang noch keiner bereit, diese Summe auf den Tisch zu legen. Entsprechend könnte es tatsächlich zu einem Eintracht Frankfurt Transfer von Mingueza kommen. Denn die Kassen der Adler sind allein durch den Titelgewinn in der Europa League sowie der garantierten Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison gut gefüllt.

Frankfurt hätte Bedarf an Mingueza - Transfer dennoch fraglich

Zwar hat Eintracht Frankfurt mit Jérôme Onguéné (RB Salzburg) und Hrvoje Smolcic (HNK Rijeka) schon zwei neue Innenverteidiger für die kommende Saison verpflichtet und sich das Duo 6,5 Millionen Euro kosten lassen. Doch Martin Hinteregger wird die Hessen wohl noch verlassen und auch ein Verbleib von Abwehr-Star Evan N’Dicka, um den sich hartnäckig Wechselgerüchte halten, ist derzeit eher nicht zu erwarten. Mit Tuta hat die Eintracht noch einen weiteren kompetenten Innenverteidiger im Kader.

In Frankfurt könnte es durchaus Bedarf an Óscar Mingueza, der in der abgelaufenen Saison für die Blaugrana immerhin 27 Pflichtspiele absolvierte, dabei aber meist nur eingewechselt wurde, geben. Dennoch ist es fraglich, ob Mingueza tatsächlich im Deutsche Bank Park landet. Denn der Defensivspezialist soll derzeit ein Engagement in der spanischen Heimat bevorzugen.