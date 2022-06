Eintracht Braunschweig Transfergerüchte: Kommt Keita Endo von Union Berlin?

Mittwoch, 15.06.2022 - 09:50 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bedient sich Eintracht Braunschweig auf der Resterampe des 1. FC Union Berlin? In der 2. Liga Gerüchteküche wird gemunkelt, dass der BTSV an Keita Endo interessiert ist. Der Flügelspieler befindet sich bei den Eisernen auf dem Abstellgleis, ein Sommer-Abgang ist sehr wahrscheinlich. Landet Endo nun bei der Eintracht aus Braunschweig?

Nach der geglückten Rückkehr in die 2. Liga sucht Eintracht Braunschweig nahezu für alle Mannschaftsteile Verstärkung. Für Belebung auf den offensiven Außenbahnen könnte in der kommenden Saison Keita Endo sorgen. Die Niedersachsen wollen sich die Dienste des zweifachen japanischen Nationalspielers sichern, der beim 1. FC Union Berlin überhaupt keine Rolle mehr spielt.

Bestätigt: BTSV will Keita Endo vom 1. FC Union

Diese Eintracht Braunschweig Transfergerüchte brachte die „Braunschweiger Zeitung“ in Umlauf, wobei BTSV-Sportdirektor Peter Vollmann das Interesse an Endo in der Transfernews bestätigt. Demnach haben die Löwen beim 1. FC Union bereits wegen einer Endo-Verpflichtung angeklopft.

Die Eisernen sind auch verkaufsbereit und werden Keita Endo keine Steine in den Weg legen. Zumal der 24-Jährige im Stadion An der Alten Försterei auch nur noch ein Jahr Vertrag hat. Denkbar, dass Union Berlin im Ablösepoker für Zugeständnisse zu haben ist. Der Bundesligist hatte den Linksaußen, der auch über rechts stürmen kann, im letzten Jahr für 900.000 Euro fest verpflichtet. Diese Summe entspricht auch dem derzeitigen Marktwert des Offensivakteurs, allerdings dürften die Ablöseforderungen des 1. FCU darunter liegen.

Keita Endo bei Union Berlin völlig außen vor

Dass Endo selbst mit einem Tapetenwechsel liebäugelt, ist indes nicht verwunderlich. In der abgelaufenen Saison stand der flinke Rechtsfuß gerade einmal 51 Minuten in der Bundesliga auf dem Platz. Verteilt auf vier Einsätze. Meist musste Keita Endo sogar mit einem Tribünenplatz Vorlieb nehmen, was angesichts der starken Konkurrenz nicht verwundert. In den letzten elf Ligaspielen wurde der Flügelstürmer von Union-Coach Urs Fischer nur ein einziges Mal in den Kader berufen.

Es verwundert nicht, dass die Zeischen zwischen den Köpenickern und Endo, der auch in der Vorsaison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, gemäß jüngster Union Berlin Transfergerüchte klar auf Trennung stehen. Schon im winterlichen Transfermarkt zählte er zu den Streichkandidaten.

Eintracht Braunschweig: Kommt 2. Liga für Keita Endo infrage?

Fraglich ist jedoch, ob sich Keita Endo überhaupt ein Engagement in der 2. Liga vorstellen könnte oder dieses kategorisch ausschließt. Mit einem Eintracht Braunschweig Transfer und der damit einhergehenden Aussicht auf regelmäßig Spielzeit hätte Endo aber die Möglichkeit, seiner zuletzt stotternden Karriere neuen Schwung zu verpassen.

Beim BTSV könnte Endo den Konkurrenzkampf auf den Flügeln befeuern, wo allen voran Maurice Multhaup, Enrique Peña Zauner oder Jomaine Consbruch wirbelten. Bislang hat der Zweitliga-Aufsteiger mit Saulo Devarli (VfL Bochum), Anton Donkor (Waldhof Mannheim) und Luc Ihorst (Werder Bremen II) drei Neuzugänge an Bord geholt. Keita Endo wäre Nummer vier und zugleich der namhafteste Neuzugang.