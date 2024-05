Transfergerüchte: Darmstadt 98 & Eintracht Braunschweig haben Kleinhansl auf dem Zettel

Donnerstag, 02.05.2024 - 11:37 Uhr

Von: Asanka Schneider

Droht dem VfL Osnabrück der Ausverkauf? Der Klub steht auf dem 18. Tabellenplatz der 2. Liga und der Abstieg ist kaum noch zu verhindern. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn man die Klasse am Ende halten sollte. Bei drei verbleibenden Partien wären im Optimalfall 9 Punkte möglich, doch die Messe dürfte gelesen sein.

Einer, der den Weg in die 3. Liga nicht mitgehen dürfte, ist Florian Kleinhansl. Der 23-jährige am im Sommer 2021 von der Zweitvertretung des VfB Stuttgart an die Bremer Brücke und absolvierte bis dato 111 Partien für die Niedersachsen. Drei Partien für den VfL könnte er seiner Vita noch hinzufügen.

Kleinhansl träfe in Braunschweig auf seinen alten Trainer

Bei den Osnabrückern gilt der Linksverteidiger als gesetzt. Aufgrund einer Gelbsperre verpasste er in der laufenden Saison lediglich das Rückspiel gegen den SV Elversberg. Ansonsten stand Florian Kleinhansl bei allen restlichen 30 Einsätzen stets in der Anfangsformation (1 Tor / 4 Vorlagen).

Schon vor Wochen hatte Kleinhansl sehr klar angedeutet, dass er den nächsten Karriereschritt beabsichtigt. An potenziellen Abnehmern mangelt es nicht, wenn man den Transfergerüchten Glauben schenken kann, die die „Braunschweiger Zeitung“ aktuell streut. Demnach soll Eintracht Braunschweig seine Fühler nach dem Verteidiger ausgestreckt haben. Interessant: Der heutige BTSV-Coach Daniel Scherning holte Kleinhansl 2021 zu seinem damaligen Klub dem VfL Osnabrück. Der Kreis könnte sich schließen, sofern die Eintracht Braunschweig Transfergerüchte eintreffen sollten.

Darmstadt 98 erkundigt sich ebenfalls nach Kleinhansl

Aber die Braunschweiger sollen nicht die einzigen sein, die Interesse an einer Verpflichtung des früheren U18-Nationalspieler gezeigt haben. So bringt unter anderen die „Hessenschau“ den SV Darmstadt 98 ins Spiel. Gemäß den aktuellen Darmstadt 98 Transfergerüchten soll auch der zukünftige Zweitligist an Kleinhansl interessiert sein.

Der Linksfuß wäre gar ein absolutes Schnäppchen, da sein Vertrag Ende Juni ausläuft und er somit ablösefrei auf dem Transfermarkt wäre. Mit seinen 23 Jahren gilt der Linksverteidiger zudem als entwicklungsfähig und dass er sich entwickeln kann, beweist auch seine Marktwertentwicklung. Im Sommer 2021, als er vom VfB Stuttgart zum VfL Osnabrück wechselte, lag sein Marktwert bei rund 125.000 Euro. Mittlerweile wird dieser auf 800.000 Euro taxiert.

Eintracht Braunschweig nur Außenseiter?

Florian Kleinhansl hat scheinbar die Qual der Wahl und dürfte auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Liga verweilen, während er mit dem VfL Osnabrück kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga steht. Den Gang in die Drittklassigkeit wird der 1,80 Meter große Abwehrspieler vermeiden.

Für ihn dürfte es weiterhin im Unterhaus der Bundesliga weitergehen. Ein Wechsel zu Eintracht Braunschweig dürfte er davon abhängig machen, ob die Löwen den Klassenerhalt packen oder nicht. Der SV Darmstadt 98 dürfte sich daher aktuell in der Pole Position befinden.