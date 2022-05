Darmstadt 98 Transfergerüchte: Interesse an Stürmern Wintzheimer & Hinterseer?

Donnerstag, 12.05.2022 - 09:26 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Dem SV Darmstadt 98 steht ein Personalumbruch im Sturm ins Haus. Und in der 2. Liga Gerüchteküche werden bereits potenzielle Neuzugänge gehandelt. Eine heiße Spur der Lilien führt nach Hamburg und zu dem scheidenden Manuel Wintzheimer. Auch Lukas Hinterseer vom Ligarivalen Hannover 96 wird bei Darmstadt gehandelt.

Am letzten Spieltag wird sich entscheiden, ob sich der Tabellenvierte Darmstadt 98 im Fernduell mit dem HSV und Werder Bremen doch noch einen Aufstiegsplatz ergattert oder nicht. Schaffen die Lilien den Aufstieg in die Bundesliga nicht, droht ein Aderlass im Sturm. Allen voran Leihstürmer und Torjäger Luca Pfeiffer (15 Tore), der nur bis Saisonende vom FC Midtjylland ausgeliehen ist, dürfte kaum zu halten.

HSV-Abgang besiegelt: Landet Manuel Wintzheimer bei den Lilien?

Zudem betrieb Phillip Tietz (15 Tore) fleißig Eigenwerbung, darüber hinaus läuft der Vertrag von Aaron Seydel aus. Beim SVD bahnt sich ein großer Personalbedarf an frischen Offensivkräften an. Mit Manuel Wintzheimer scheint sich bereits ein neuer Stürmer im Anflug auf das Merck-Stadion am Böllenfalltor zu befinden.

Wie aktuelle Darmstadt 98 Transfergerüchte in der „Hamburger Morgenpost“ verlauten, ist der 23-Jährige ein heißes Thema in Darmstadt. Wintzheimer und der HSV gehen im Sommer getrennte Wege und der Mittelstürmer kommt ablösefrei auf den Transfermarkt. Bei den Rothosen musste sich Wintzheimer mit der Jokerrolle begnügen, markierte aber lediglich zwei Tore in 26 Ligaspielen.

Ablösefreier Wintzheimer heiß begehrt - SVD schielt auch auf Lukas Hinterseer

Dennoch steht Manuel Wintzheimer bei zahlreichen Klubs auf dem Wunschzettel. Ein halbes Dutzend Zweitligisten bekundeten Interesse, zudem machten Serie A Transfergerüchte um den CFC Genua die Runde. Auch über einen Wechsel in die Niederlande wurde spekuliert. Doch gemäß neuer HSV Transfergerüchte ist ein Verbleib in Deutschland das wahrscheinlichste Szenario und Darmstadt 98 gilt dem Vernehmen nach als aussichtsreichster Kandidat bei Wintzheimer.

Mit Lukas Hinterseer befindet sich noch ein weiterer Stürmer auf dem Radar des SVD. Das berichtet zumindest die „Bild“. Der 31-jährige Routinier verlebte bei Hannover 96 eine unglückliche Saison. Eine Trennung nach der Saison bahnt sich an.

Wird Vertrag aufgelöst? Hinterseer floppte in Hannover

Die Niedersachsen hatten Hinterseer, der auch schon für den FC Ingolstadt, VfL Bochum und HSV auf Torejagd ging, erst im vergangenen Sommer für 150.000 Euro aus Südkorea (Ulsan Hyundai) verpflichtet. Der Österreicher sollte Hannover zurück in die obere Tabellenregion führen, erwies sich aber als Transferflop. In der Rückrunde verlor Hinterseer seinen Stammplatz und nach 16 Einsätzen wartet der 1,92 Meter großer Sturmtank weiterhin auf seinen ersten Treffer.

Nun könnte Hinterseer in Darmstadt einen neuen Anlauf wagen. Und die Lilien dürfen auf einen ablösefreien Darmstadt 98 Transfer hoffen. Denn spekuliert wird, dass Hannover 96 unter Zahlung einer Abfindung das noch bis 2023 gültige Arbeitspapier mit dem Rechtsfuß vorzeitig auflöst. So würden die Roten Hinterseer, der zu den bestbezahlten H96-Profis gehören soll, von der Gehaltsliste bekommen. Und der Weg Richtung Darmstadt wäre frei.