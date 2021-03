Transfergerüchte: FC Schalke, HSV & Darmstadt an Milan van Ewijk dran

Mittwoch, 03.03.2021 - 12:01 Uhr

Von: Robert Freiberg

Milan van Ewijk macht in dieser Saison in der niederländischen Eredivisie ordentlich von sich reden. Nun könnte es den jungen Rechtsverteidiger von ADO Den Haag im Sommer nach Deutschland ziehen. Denn in der Transfermarkt Gerüchteküche wird berichtet, dass das vielversprechende Talent gleich bei drei Klubs auf der Liste steht: FC Schalke, HSV und Darmstadt 98 sind wohl interessiert!

Beim akut abstiegsbedrohten ADO Den Haag legte Milan van Ewijk einen kometenhaften Aufstieg hin und zählt zu den wenigen Lichtblicken im Team. Der 20-Jährige überzeugt regelmäßig mit guten Leistungen und ist als Rechtsverteidiger eine absolute Stammkraft. Doch den sehr wahrscheinlichen Gang in die Eerste Divisie, der zweithöchsten Spielklasse der Niederlande, wird van Ewijk wohl kaum mitgehen.

Milan van Ewijk Thema beim FC Schalke 04

Braucht der Youngster auch nicht, sind doch viele Klubs heiß auf seine Dienste. Das renommierte niederländische Fußballmagazin „Voetbal International“ nennt etwa den FC Schalke als Interessenten am gebürtigen Amsterdamer. Zwar taumeln auch die Knappen als abgeschlagenes Schlusslicht der Bundesliga der 2. Liga entgegen. Doch beim Schalker Neuaufbau zu helfen und die Mission sofortiger Wideraufstieg anzugehen, dürfte für Milan van Ewijk durchaus reizvoll sein.

Doch den Rechtsverteidiger, der notfalls auch in der Innenverteidigung aushelfen kann, begleiten aktuell nicht nur FC Schalke Transfergerüchte. Wie es weiter im Bericht heißt, sollen auch die beiden Zweitligisten Hamburger SV und der SV Darmstadt 98 ein Auge auf van Ewijk geworfen haben. Der HSV könnte sogar mit der Aussicht auf Bundesliga locken, sind doch die Aufstiegschancen trotz der jüngsten Rückschläge nach wie vor intakt.

Auch Celtic Glasgow mischt bei van Ewijk mit

Der SV Darmstadt, der seinerseits im Abstiegskampf steckt, dürfte im Poker um Milan van Ewijk nur eine Außenseiterrolle bekleiden. Zumal der 1,75 Meter große Rechtsfuß auch international sehr gefragt ist. So sollen auch Celtic Glasgow, die KAA Gent und noch einige Klubs aus der Eredivisie mit einem Sommertransfer des Youngsters liebäugeln.

In Den Haag besitzt Milan van Ewijk noch einen gültigen Kontrakt bis 2022. Der Verein hofft zwar noch auf eine Verlängerung seines Leistungsträger, wenngleich die Chancen auf einen Verbleib äußerst gering sind.

Van Ewijk für überschaubare Ablöse zu haben

Somit könnte der Tabellenvorletzte der Eredivisie einzig noch im Sommer eine adäquate Ablöse für den jungen Verteidiger einstreichen. Dessen Marktwert wird auf überschaubare 500.000 Euro taxiert, womit er für finanziell angeschlagenen FC Schalke erschwinglich wäre.

Van Ewijk hat in der laufenden Saison noch keine Minute verpasst und verbuchte in seinen 25 Ligaeinsätzen auch drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen). Die Rückrunde der vergangenen Spielzeit verbrachte er auf Leihbasis bei Zweitligist SC Cambuur-Leeurwarden, wo er aber kaum zum Zuge kam. Erst nach seiner Rückkehr im Mai glückte van Ewijk der Durchbruch und er konnte sich in Den Haag einen Stammplatz erobern.