Transfergerüchte: Verlässt Rocco Reitz Gladbach in Richtung Lazio Rom?

Donnerstag, 22.08.2024 - 14:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht aktuell etwas Stillstand, was die Kaderplanung betrifft. Manu Koné möchte den Verein nach wie vor verlassen, doch bisher gab es anscheinend kein passendes Angebot, bei dem die VfL-Verantwortlichen schwach werden konnten. Ohne eine entsprechende Millionen-Ablöse lassen sich entsprechende Transfers nur schwer realisieren.

Ein Spieler, der eigentlich als unverkäuflich zählen dürfte, wird momentan heftig aus der Serie A umworben. Dabei handelt es sich um Rocco Reitz, der als größtes Talent im Fohlenstall gilt. Hierbei soll Lazio Rom ein Auge auf den 22-jährigen geworfen haben, der in der abgelaufenen Saison den endgültigen Durchbruch in der Bundesliga geschafft hatte.

Reitz entwickelt sich prächtig

Seine Leistungen sollten sogar für eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2024 im eigenen Land sorgen. Zwar wurde der Mittelfeldspieler weder in der Vorrunde noch in der KO-Phase eingesetzt werden und trotzdem dürfte der Weg im DFB-Team vorgeebnet sein.

Kein Wunder, denn bei Borussia Mönchengladbach kam der gebürtige Duisburger nach seiner zweijährigen Leihe zu VV St. Truiden bei den Fohlen so richtig in Fahrt. In allen 34 Ligaspielen stand das Talent auf dem Platz und sammelte dabei satte 2.134 Spielminuten. 24 Mal stand Rocco Reitz dabei in der Startelf und auch im DFB-Pokal galt er als Leistungsträger.

Marktwert förmlich explodiert

Wettbewerbsübergreifend waren es unter dem Strich dann 37 Einsätze, in denen ihm 6 Tore und 3 Vorlagen gelingen sollten. Diese Auftritte sind der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Wie „Il Messaggero“ aus Italien berichtet, hat nun Lazio Rom ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen und scheint sich mit ihm stark zu befassen.

Reitz, der durch die vergangene Spielzeit seinen Marktwert erheblich erhöhen konnte, soll dem Willen der Römer noch in diesem Sommer in die „ewige Stadt“ wechseln. Lag sein Marktwert vor rund einem Jahr noch bei beschaulichen 800.000 Euro, wird dieser mittlerweile auf stolze 10 Millionen Euro taxiert.

Lazio Rom muss tief in die Tasche greifen

Bei einem Transfer zu Lazio Rom, müssten die Italiener sehr tief in die Tasche greifen, um den Youngster aus dem Borussia-Park locken zu können. Rocco Reitz verfügt nämlich über einen langfristigen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach, welcher ihn bis zum Sommer 2028 an den Verein bindet.

Die VfL-Verantwortlichen würden ihn wohl nur dann ziehen lassen, wenn die Lazio-Bosse mit einem Angebot um die Ecke kämen, welches nicht ausgeschlagen werden kann. Welche Ablösesumme dem Bundesligisten vorschwebt, ist derzeit nicht bekannt. Unter 20 Millionen Euro dürfte man ihn jedoch nicht abwandern lassen.