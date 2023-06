Transfergerüchte: Gladbach schielt auf Donat Rrudhani! Auch S04 will Berns Flügelflitzer

Montag, 05.06.2023 - 12:45 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei Borussia Mönchengladbach nehmen die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter Fahrt auf. Mit Donat Rrudhani soll nun ein flexibler Flügelspieler auf dem Radar aufgetaucht sein. Der kosovarische Nationalspieler vom BSC Young Boys aus Bern steht allerdings auch beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 auf dem Zettel.

Dass Borussia Mönchengladbach den Transfermarkt nach einem neuen Flügelflitzer sondiert, ist nicht erst seit den kursierenden Gladbach Transfergerüchte um Alexander Prass von Sturm Graz bekannt. Nun haben die Klubverantwortlichen um VfL-Manager Roland Virkus einen weiteren Kandidaten für die Außenbahn im Auge. Es handelt sich um Donat Rrudhani von den Young Boys Bern.

Gladbach-Flirt Donat Rrudhani angeblich auch auf Schalke ein Thema

Die Gladbacher Transfernews machte der kosovarische Journalist und Fußballkommentator Arlind Sadiku via „Twitter“ publik. Neben den Fohlen wird auch dem FC Schalke 04 Interesse an Donat Rrudhani nachgesagt.

Rrudhani war erst vor einem Jahr vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau zu den Young Boys aus Bern gewechselt und spielte in der abgelaufenen Saison erstmals in seiner Karriere erstklassig. Und das durchaus erfolgreich. Schließlich konnte der 24-Jährige mit dem BSC Young Boys das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg in der Schweiz seine ersten beiden Trophäen bejubeln. Dabei war der Flügelstürmer allerdings keine Stammkraft.

Mehr Kadertiefe für Gladbach? Rrudhani besticht mit Vielseitigkeit

In 25 seiner 35 Pflichtspieleinsätzen wurde Donat Rrudhani eingewechselt und hat insgesamt 1.077 Spielminuten in den Büchern zu stehen. Dabei verbuchte der 1,86 Meter große Linksfuß aber immerhin acht direkte Torbeteiligungen (2 Tore, 6 Vorlagen). Was den achtfachen Nationalspieler des Kosova für Gladbach aber besonders interessant machen dürfte, ist seine Vielseitigkeit.

Rrudhani kann auf beiden Außenbahnen spielen und hat neben offensiven auch defensive Qualitäten im Repertoire. Er ist eine echte Allzweckwaffe, wobei das rechte Mittelfeld als sein Hoheitsgebiet gilt. Mit dieser Flexibilität würde Donat Rrudhani Borussia Mönchengladbach auch mehr Kadertiefe geben.

Gladbach Transfer von Donat Rrudhani finanziell realisierbar

Trotz klammer Kassen im Borussia-Park dürfte eine Verpflichtung von Rrudhani für Gladbach grundsätzlich stemmbar sein. Zwar hat der Außenbahn-Allrounder in Bern noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Doch angesichts eines Marktwerts von 700.000 Euro wäre er für die Borussia bezahlbar und die Young Boys Bern dürften sich bei ihrem Einwechselspieler auch durchaus gesprächsbereit zeigen.

Doch bevor sich die Gladbach Transfergerüchte um Donat Rrudhani weiter erhärten, wird der VfL wohl erstmal den Fokus auf die Neubesetzung des Trainerposten legen. Diese ist nach der Trainerentlassung von Daniel Farke vakant.

Schnappt FC Schalke Gladbach Rrudhani weg?

Allzu viel Zeit sollte sich die Gladbacher aber nicht lassen, insofern tatsächlich Kaufinteresse bei Rrudhani besteht. Denn wie oben aufgeführt, wird der Offensivakteur auch von FC Schalke Transfergerüchten begleitet. Die Knappen stehen nach dem Abstieg vor einem XXL- Kaderumbruch und scheinen sich für die Mission Wiederaufstieg auch mit dem Gladbach-Flirt zu beschäftigen.

Beim FC Schalke 04 besteht gerade auf den Außenbahnen - offensiv wie defensiv - durchaus Handlungsbedarf, musste doch Trainer Thomas Reis in der vergangenen Saison immer mal wieder improvisieren. Rrudhani könnte in der Veltins-Arena etwa auf der rechten Seite den Druck auf Stammkraft Cédric Brunner erhöhen, auf der linke Seite wäre er hingegen eine sinnvolle Alternative für den nicht immer überzeugenden Thomas Ouwejan.