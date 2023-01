Transfergerüchte: Auch Gala-Stürmer Baris Yilmaz im Gespräch bei Gladbach

Dienstag, 24.01.2023 - 08:57 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Suche nach einem neuen Angreifer führt Borussia Mönchengladbach nun in die Türkei. Zumindest schwappen Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte vom Bosporus herüber, wonach die Fohlen sich für Baris Yilmaz interessieren. Der flexible Stürmer schnürt derzeit noch für Galatasaray Istanbul seine Schuhe, könnte künftig aber für die Borussia auf Torejagd gehen.

Der Nächste bitte! Mit Baris Yilmaz wird nun ein weiterer Stürmer im Borussia-Park gehandelt, nachdem in den vergangenen Tagen bereits einige Namen in der Gladbach Gerüchteküche kursierten. Angefangen von Werder-Star Niclas Füllkrug über Timothy Weah vom OSC Lille bis hin zu Bournemouth-Stürmer Jaidon Anthony oder auch Chile-Juwel Darío Osorio.

Gladbach-Flirt Baris Yilmaz bei Galatasaray nur zweite Wahl

Nach Informationen von „Mezzala Futbol“ steht nun auch Baris Yilmaz von Galatasaray Istanbul auf der Gladbach-Liste. Das türkische Portal bringt den 22-Jährigen via „Twitter“ als Nachfolgekandidaten für Marcus Thuram ins Spiel. Thuram, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, zieht es bekanntermaßen weg. Der französische Vizeweltmeister wird auf dem Transfermarkt mit diversen Top-Klubs wie dem FC Barcelona, Inter Mailand oder auch Bayern München in Verbindung gebracht.

Baris Yilmaz ist bei Galatasaray jedoch lediglich Ersatz. In der Sturmreihe des Tabellenführers der Süper Lig ist für den jungen Türken kaum ein Vorbeikommen an den beiden gesetzten Flügelstürmern Kerem Aktürkoglu und Ex-Bremer Milot Rashica sowie PSG-Leihgabe Mauro Icardi im Zentrum.

Baris Yilmaz: Flexibler Stürmer, aber kein Vollstrecker

Die Statistik unterstreicht das Reservisten-Dasein von Baris Yilmaz. In 13 von 20 möglichen Ligaspielen kam der 1,86 Meter große Angreifer zum Einsatz, stand aber nur viermal in der Startformation. Dabei kann Yilmaz neben seiner Stammposition auf der linken Außenbahn auch den rechten Flügel beackern oder im Sturmzentrum auflaufen.

Doch auch diese Polyvalenz beschert dem U21-Nationalspieler nicht die erhoffte Einsatzzeit. Immerhin: In 441 Spielminute verbuchte Baris Yilmaz drei Treffer plus eine Vorlage. Keine schlechte Quote, wenngleich der Rechtsfuß kein klassischer Vollstrecker ist.

Gladbach könnte sich Verpflichtung von Gala-Bankdrücker Yilmaz leisten

Sollte an den Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten um Baris Yilmaz etwas dran sein, dürfte er aber lediglich als Ergänzung für die Offensive statt 1:1-Einsatz für Marcus Thuram fungieren. Und trotz finanzieller Engpässe, wäre ein Gladbach Transfer von Yilmaz für die Fohlen wohl machbar. An Gala ist er zwar noch bis 2026 vertraglich gebunden, der Marktwert des Stürmers wird aber gerade einmal auf 1,5 Millionen Euro taxiert.

Galatasaray Istanbul hatte Baris Yilmaz im Sommer 2021 vom Zweitligisten Ankara Keciörengücü für 2,1 Millionen Euro losgeeist. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der junge Angreifer nicht, wenngleich er regelmäßig die Chance dazu bekommt. Ein Tapetenwechsel dürfte Yilmaz zumindest kategorisch kaum ausschließen dürfen. Und wer weiß, vielleicht landet er in der Bundesliga bei Gladbach…