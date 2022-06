Gladbach Transfergerüchte: Ahmetcan Kaplan im Gespräch! Hannes Wolf zu Besiktas?

Mittwoch, 01.06.2022 - 10:39 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ungeachtet des Trainerchaos‘ bastelt Borussia Mönchengladbach am Kader für die kommende Saison. Dabei scheint auch Ahmetcan Kaplan eine Rolle zu spielen. Das Abwehrjuwel von Trabzonspor befindet sich laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte auf dem Zettel der Gladbacher. Derweil könnte Hannes Wolf die Fohlen Richtung Türkei verlassen.

Bislang hat Borussia Mönchengladbach noch nicht auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wird nun Ahmetcan Kaplan der erste VfL-Neuzugang zur kommenden Saison? Die Borussia vom Niederrhein soll ihre Fühler nach dem 19-jährigen Innenverteidiger ausstrecken. Und die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte um Kaplan scheinen heiß zu sein.

Türkische Medien: Gladbach mit Angebot für Ahmetcan Kaplan

Zumindest lehnt sich „CNN Türk“ weit aus dem Fenster und berichtet, dass Gladbach für den türkischen Youngster bereits ein Angebot bei dessen Arbeitgeber Trabzonspor eingereicht hat. Beim Meister der Süper Lig besitzt Ahmetcan Kaplan, der auch im defensiven Mittelfeld auflaufen kann, noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Sein Marktwert wird jedoch auf überschaubare 1,4 Millionen Euro taxiert.

Der vielversprechende Linksfuß schaffte diese Saison bei seinem Heimat- und Jugendklub den Durchbruch, bestritt insgesamt 18 Pflichtspiele für die Profis von Trabzon. Im Saisonendspurt konnte sich Kaplan einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpfen.

Auch Eintracht Frankfurt wohl an Trabzon-Shootingstar Kaplan dran

Gladbach stünde ein neuer Innenverteidiger zur kommenden Saison durchaus gut zu Gesicht. Matthias Ginter verlässt den Borussia-Park Richtung SC Freiburg und mit Nico Elvedi, Marvin Friedrich und Jordan Beyer verfügt die Borussia lediglich über drei Abwehrkräfte für das Zentrum, die sich auf Bundesliga-Niveau befinden.

Was allerdings gegen einen Gladbach Transfer von Ahmetcan Kaplan spricht: Zum einen ranken sich vage Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um den Fohlen-Flirt. Neben dem Sensationssieger der Europa League soll außerdem der OSC Lille aus Frankreich Interesse an Kaplan bekunden. Zum anderen ist offen, wer in Gladbach neuer Trainer wird. Nachdem plötzlichen Rückzieher von Lucien Favre ist dieser wichtige Posten weiter vakant. Als Hütter-Nachfolger geistern derzeit Daniel Farke und Vincent Kompany durch die Gladbach Gerüchteküche.

Besiktas wohl heiß auf Gladbach-Transferflop Hannes Wolf

Derweil scheint Borussia Mönchengladbach nach einem Abnehmer für Hannes Wolf zu suchen. Und hier kommt Besiktas Istanbul ins Gespräch. Wie das türkische Portal „futbolarena.com“ vermeldet, befindet sich der österreichische Mittelfeldspieler auf der Liste der Schwarzen Adler. Demnach wollen sich Klubvertreter mit dem Beraterstamm von Wolf treffen und planen, ein Angebot einzureichen.

Jedoch sind die Besiktas Transfergerüchte um Hannes Wolf, mit Vorsicht zu genießen. Denn der türkische Spitzenklub, der als Tabellensechster das internationale Geschäft verpasste, befindet sich in einer finanziell angespannten Situation. Fraglich, ob Besiktas eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionen-Bereich aufbringen kann. Zumal Wolf, den Gladbach erst im letzten Sommer für 9,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete, während seiner Rückrunden-Leihe beim englischen Zweitligisten Swansea City überzeugte und auf Anhieb zum Stammspieler avancierte. Nach Klärung der offenen Trainerfrage ist ein Verbleib vom bisherigen Transferflop Hannes Wolf in Gladbach aber keinesfalls ausgeschlossen.