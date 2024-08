Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach an Fayad & Bazoer interessiert

Mittwoch, 07.08.2024 - 14:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem Transfermarkt muss sich Borussia Mönchengladbach wohl vom Gedanken verabschieden, die Dienste von Bernardo zu sichern. Der Verteidiger wird sich aller Voraussicht dem 1. FC Union Berlin anschließen. Dies führt dazu, dass man sich auf anderweitig umschauen muss, wenn man den Kader für die neue Saison komplettieren möchte.

VfL-Manager Roland Virkus hat es in diesen Tagen nicht leicht, denn bevor neue Spieler verpflichtet werden können, müssen andere den Klub verlassen. Manu Koné ist ein heißer Verkaufskandidat, doch bisher konnte man in dieser Causa noch keinen Vollzug melden. Die Situation ist also verzwickt.

Holt Gladbach Bazoer zurück in die Bundesliga?

Nichtsdestotrotz tauchen aktuelle Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte auf, wonach die Fohlen wohl laut der Boulevardzeitung „Bild“ ein Auge auf Riechedly Bazoer geworfen haben sollen. Der 27-jährige ist kein Unbekannter in der Bundesliga, denn für den VfL Wolfsburg hatte er in der Vergangenheit bereits in 27 Partien in der Beletage des deutschen Fußballs auf dem Platz gestanden, ehe es ihn im Sommer 2019 endgültig in seine niederländische Heimat zog.

Nun könnte Bazoer vor einer Rückkehr nach Deutschland stehen, denn die Scouts von Borussia Mönchengladbach sollen den Innenverteidiger auf dem Zettel haben. Aktuell steht er noch gut ein Jahr bei AZ Alkmaar unter Vertrag. Seinen auslaufenden Vertrag möchte der Oranje-Star anscheinend nicht verlängern. Bisher hat er jegliche Versuche, das Arbeitspapier auszuweiten, abgelehnt.

Bazoer wäre für VfL finanzierbar

Es sieht sehr danach aus, dass Riechedly Bazoer AZ Alkmaar verlassen wird. Bei einem Marktwert von rund 4 Millionen Euro, könnte sich der VfL diesen Transfer auch ohne einen Verkauf von Nico Elvedi leisten. Bazoer passt ins Anforderungsprofil, denn er verfügt über internationale Erfahrung, kann nicht nur in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen, sondern auch auf der Sechs sowie im zentralen Mittelfeld.

In der vergangenen Spielzeit galt Bazoer bei AZ Alkmaar als gesetzt. Bei 30 Einsätzen in der Liga stand der Niederländer 29-Mal in der Startelf. Wettbewerbsübergreifend kommt der Verteidiger auf 42 Einsätze (2 Vorlagen). Es dürften jedoch die letzten Auftritte bei seinem aktuellen Klub gewesen sein.

Fayad Thema bei Bor. Mönchengladbach

Neben Bazoer soll auch Khalil Fayad ins Visier der Borussia geraten sein. Der 20-jährige Marokkaner wäre einer für das zentrale Mittelfeld. Der Klub hat jedoch mit Kevin Stöger und Philipp Sander bereits zwei Spieler auf dieser Position verpflichtet und dennoch könnte Fayad ihnen folgen, wie die französische L´Équipe zu berichten weiß. Demnach muss sein Klub Montpellier HSC Einnahmen generieren und bei einem passenden Angebot wäre Fayad wohl zu haben.

Mit seinen jungen 20 Jahren gehörte Khalil Fayad in der vergangenen Saison zum erweiterten Kreis der Stammelf. In allen Wettbewerben kommt der Youngster auf 26 Einsätze (3 Tore). Seine Leistungen sind den Gladbachern nicht verborgen geblieben und so prüfe man einen Transfer des ehemaligen französischen U20-Nationalspielers, der in Montpellier noch einen Vertrag bis 2027 besitzt – Marktwert: 5 Millionen Euro.