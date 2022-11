Transfergerüchte: Gladbach, Frankfurt & TSG an In-beom Hwang interessiert

Mittwoch, 23.11.2022 - 08:05 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

In der Bundesliga Gerüchteküche wurde der Name In-beom Hwang in den letzten Jahren regelmäßig gehandelt. Nun könnte der südkoreanische Mittelfeldspieler tatsächlich in Deutschland landen. Besonders Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sind am Spielgestalter von Olympiakos Piräus interessiert. Zudem sollen sich auch die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg in Stellung bringen.

Auf dem Bundesliga Transfermarkt bahnt sich gleich ein spannender Vierkampf an. Objekt der Begierde ist In-beom Hwang. Der 26-Jährige heuerte erst im Sommer bei Olympiakos Piräus an und fand beim griechischen Traditionsklub zu alter Stärke zurück.

Transfer-Duell: Gladbach & Frankfurt erneut heiß auf Spielmacher Hwang

Der beidfüßige Spielmacher, der im Mittelfeldzentrum zu Hause ist, konnte sich bei Olympiakos schnell einen Stammplatz erobern, bestritt bislang 16 Pflichtspiele und war dabei an drei Treffern direkt beteiligt (1 Tor, 2 Vorlagen). Seine starke Form will In-beom Hwang nun auch bei der laufenden Weltmeisterschaft für die südkoreanische Nationalmannschaft unter Beweis stellen.

Besonders Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt werden die WM-Auftritte von In-beom Hwang mit Argusaugen verfolgen. Denn laut dem griechischen Portal „Sport24“ sind beide Klubs an Hwang interessiert - mal wieder. Gladbach Transfergerüchte um den Kreativspieler machten bereits 2018 die Runde, während entsprechende Eintracht Frankfurt Transfergerüchte schon 2020 aufkeimten.

Gladbach & Frankfurt: Das verlangt Olympiakos für Winter-Transfer von In-beom Hwang

Gladbach und Frankfurt wollen dem Bericht zufolge In-beom Hwang schon in der kommenden Transferperiode im Januar verpflichten. Zwar soll Olympiakos Piräus Verkaufsbereitschaft signalisieren und verlangt für seinen Sommerneuzugang 4 Millionen Euro Ablöse. Gemessen am Marktwert, der mit 3,5 Mio. Euro angegeben wird, eine durchaus faire Forderung.

Allerdings könnte der Preis für In-beom Hwang, der im Sommer aufgrund des russischen Angriffskriegs von Rubin Kazan Richtung Piräus wechselte, bei starken Auftritten bei der WM, der größtmöglichen Fußball-Bühne, noch in die Höhe schießen. Außerdem könnte sich die Anzahl der Bundesliga-Interessen am 1,77 Meter großen Mittelfeldakteur preistreibend auswirken.

In-beom Hwang: TSG Hoffenheim & SC Freiburg mischen mit

Denn auch die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg sollen Hwang schöne Augen machen, wie es in der Bundesliga Transfernews weiter heißt. Allerdings scheinen weder die TSG Hoffenheim Transfergerüchte noch die SC Freiburg Transfergerüchte derzeit sehr heiß zu sein. Schließlich schwebt beiden Klubs - anders als Gladbach und Frankfurt - kein Winter-Kauf vor. Hoffenheim und Freiburg sehen in In-beom Hwang vielmehr eine mögliche Option für die kommende Saison.

Noch ist unklar, wie die Tendenz beim umworbenen Spielmacher aussieht. Aktuell hat Hwang, der übrigens auch einst Bestandteil von FC Augsburg Transfergerüchten war, seinen Fokus ganz und gar auf die WM in Katar gerichtet. Dennoch zeichnet sich mittelfristig ein Bundesliga Transfer von In-beom Hwang ab. Ein Favorit im Transferpoker ist derzeit aber nicht auszumachen.