Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach greift nach Damar

Donnerstag, 14.11.2024 - 15:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss auf der Suche nach Verstärkungen Kreativität auf dem Transfermarkt walten lassen. Die Jahre, in denen der Klub in den europäischen Wettbewerben vertreten war, sind vorbei. Fehlende Einnahmen macht die Sache nicht einfacher, wenn es darum geht, fertige Spieler von einem Engagement im Borussia-Park zu überzeugen.

Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass sich die VfL-Bosse verstärkt nach entwicklungsfähigen Talenten umschaut, die bei den Fohlen einschlagen könnten. Wie das Portal „Fussballtransfers.com“ berichtet, soll man sich daher auch beim Konkurrenten TSG Hoffenheim genauer umschauen. Objekt der Begierde soll dabei Muhammed Damar sein, der aktuell in der 2. Liga leihweise für den SV Elversberg spielt.

Damar startet beim SV Elversberg durch

Der gebürtige Berliner wechselte erst sehr spät in der vergangenen Transferphase zum SV Elversberg und schlug sofort ein. In ausnahmslos sämtlichen Partien durfte der offensive Mittelfeldspieler mitwirken. So kommt der 20-jährige bei 10 Einsätzen auf sogar drei Treffer. Zumeist wurde Muhammed Damar auf den linken Sturmflügel eingesetzt, wobei er auch bereits auf seiner Stammposition und im linken Mittelfeld agieren durfte.

Beim Zweitligisten gehört er zu den absoluten Leistungsträgern und ist gleichzeitig aus der Stammelf nicht mehr wegzudenken. Und auch bei der 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der 2. Runde des DFB-Pokals durfte er von Beginn an ran. Im Sommer endet das Engagement bei den Elversbergern und Damar kehrt zunächst zur TSG 1899 Hoffenheim zurück, doch seine Zukunft bei den Sinsheimern ist ungewiss.

Ungewisse Zukunft bei der TSG Hoffenheim

Dort besitzt der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler im Anschluss seiner Leihe noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Borussia Mönchengladbach möchte sich diesen Umstand anscheinend zu Nutze machen, wenn man den aktuellen Gladbach Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Demnach plane der Klub, die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Bei einem Marktwert von rund 600.000 Euro und der recht kurzen Restvertragslaufzeit dürfte eine etwaige Ablösesumme auch nicht allzu hoch ausfallen. Für Muhammed Damar wäre ein Wechsel eine Option, denn der Deutsch-Türke dürfte es bei der TSG Hoffenheim schwer haben, an Einsatzzeiten zu kommen.

Bor. M´Gladbach scoutet Damar

Gleichzeitig buhlt de türkische Verband um die Dienste des beidfüßig gleichermaßen stark spielenden Mittelfeldspielers, der in der deutschen Nationalmannschaft wohl eher weniger Chancen besitzt, erneut nominiert zu werden. Sollte sich Damar für einen Verbandswechsel entscheiden und für das Heimatland seiner Eltern auflaufen, so würde dies auch zu einer Marktwerterhöhung kommen.

Die Scouts von Borussia Mönchengladbach beschäftigen sich eingehend mit dem jungen Mittelfeld-Talent, welches im Grunde auf den nächsten Karriereschritt hinarbeitet. Ob seine Zukunft ab dem kommenden Sommer bei den Fohlen liegt, steht derweil noch in den Sternen.