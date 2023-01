Transfergerüchte: Gikiewicz zu Gladbach? Koné & Thuram im PSG-Fokus

Dienstag, 03.01.2023 - 13:19 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Flirt zwischen Yann Sommer und dem FC Bayern wird immer heißer, mit spürbaren Folgen auf die Borussia Mönchengladbach Gerüchteküche. Denn die Fohlen scheinen ihrerseits die Suche nach einem neuen Torwart zu intensivieren und mit Rafal Gikiewicz vom FC Augsburg wird der nächste Name gehandelt. Doch damit nicht genug: Denn die Gladbach-Stars Manu Koné und Marcus Thuram wecken offenbar Begehrlichkeiten von Paris St. Germain.

Die schwere Verletzung von Bayern-Star Manuel Neuer könnte eine Kettenreaktion auf dem Bundesliga Transfermarkt auslösen. Denn gemäß aktueller Transfernews hat der FC Bayern Gladbach-Stammkeeper Yann Sommer als Wunschlösung für den Rückrunden-Nummer-1-Status auserkoren. Und bei Borussia Mönchengladbach nimmt die Suche nach einem neuen Schlussmann immer mehr Fahrt auf.

Will Gladbach Gikiewicz als Sommer-Erbe? Augsburg schielt auf Dahmen

Nachdem es zuletzt Gladbach Transfergerüchte um den australischen Nationalkeeper und WM-Teilnehmer Matthew Ryan vom FC Kopenhagen gab, meldet sich nun das griechische Portal „24Sport“ zu Wort. Demnach sollen sich die Fohlen für das potenzielle Sommer-Erbe auch mit Rafael Gikiewicz vom Bundesliga-Rivalen FC Augsburg befassen. Zugegeben vage Bundesliga Transfergerüchte, die aber zumindest als interessant eingestuft werden dürfen.

Zumal Gikiewicz vertraglich nur noch bis Saisonende an die Fuggerstädter gebunden ist, allerdings soll es vereinsseitig eine Option für ein weiteres Jahr geben. Ob der FCA wiederum gewillt ist, den 35-jährigen Routinier inmitten der Saison ziehen zu lassen, steht auf einem anderen Blatt. Allerdings kursieren FC Augsburg Transfergerüchte, wonach die bayerischen Schwaben Interesse an Finn Dahmen haben. Der 24-Jährige schmort beim 1. FSV Mainz 05 auf der Ersatzbank und könnte in Augsburg der Gikiewicz-Nachfolger werden.

Gladbach Transfernews um Rafal Gikiewicz nicht abwegig

Ganz abwegig sind die Transfergerüchte rund um Gladbach und Rafal Gikiewicz nicht. Denn der 1,90 Meter große Schlussmann kennt die Bundesliga seit einigen Jahren, bringt neben Qualität auch ähnliche Führungsqualitäten wie Yann Sommer mit und wäre zudem im Januar für eine überschaubare Ablöse zu haben. Sein Marktwert wird auf 1,2 Million Euro taxiert.

Zwar würde Gladbachs hochgehandeltes Torwart-Talent Jan Olschowsky erneut einen starken Konkurrenten vor die Nase gestellt bekommen. Doch der 21-Jährige hätte dennoch die Aussicht, in absehbarer Zukunft im Borussia-Park in die Fußstapfen von Torwart-Oldie Gikiewicz treten zu können.

Koné & Thuram: PSG angeblich heiß auf Gladbachs Franzosen-Duo

Aber auch zwei Gladbach-Stars sorgen derzeit für erhöhte Betriebstemperatur in der Transfermarkt Gerüchteküche. So soll das Franzosen-Duo Manu Koné und Marcus Thuram im Fokus von Paris St. Germain geraten sein. Im Falle von Mittelfeldass Koné soll PSG laut „Media Foot“ bereits den Beraterstamm des 21-Jährigen kontaktiert haben. Im Gespräch ist ein Wechsel nach der Saison. Die klammen Gladbacher signalisieren Verkaufsbereitschaft, sollen aber eine vereinsinterne Rekordsumme jenseits der 40 Mio.-Grenze für Manu Koné verlangen. Eine Summe, die den Scheichklub vor keinerlei Probleme stellt.

Derweil brachte die „Bild“ Marcus Thuram mit Paris SG in Verbindung. Konkret ist das Interesse aber offenbar nicht. Der Star-Stürmer, der im Sommer ablösefrei zu haben ist, soll sich grundsätzlich einen Wechsel nach Paris vorstellen können. Als Favorit wird jedoch Bayern München gehandelt, zudem dürfen sich dem Bericht zufolge auch Inter Mailand und Manchester United Hoffnungen auf den Zuschlag im spannenden Thuram-Poker ausrechnen.