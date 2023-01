Transfergerüchte: Holt Gladbach Aussie-Keeper Matthew Ryan bei Sommer-Abgang?

Dienstag, 03.01.2023 - 10:00 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach bereitet sich auf einen möglichen Abflug von Yann Sommer vor, der in der Bundesliga Gerüchteküche als heißer Neuer-Ersatz beim FC Bayern gehandelt wird. Matthew Ryan vom FC Kopenhagen ist wohl Thema am Niederrhein. Mit dem australischen WM-Fahrer, der angeblich zum Schnäppchenpreis zu haben ist, habe es auch schon einen Austausch gegeben.

Nach Information von „Sky“ beschäftigt sich Borussia Mönchengladbach mit Matthew Ryan, der bei den Fohlen das Erbe von Stammtorwart Yann Sommer antreten könnte. Den Gladbach Transfergerüchten zufolge, soll es zwischen Gladbach und dem 30-jährigen Schlussmann bereits zu einem Austausch gekommen sein.

Dank Klausel: Matthew Ryan zum Schnäppchenpreis nach Gladbach?

Beim FC Kopenhagen hat Ryan im Saisonverlauf seinen Nummer-1-Status verloren, sodass der dänische Spitzenklub dem Australier im Falle eines Wechselwunsches keine Steine in den Weg legen wird. Dabei könnte Matthew Ryan einen Gladbach Transfer auch ohne Zustimmung seines Arbeitgebers antreten.

Denn wie es in der Gladbach Transfernews weiter heißt, soll der Torwart in seinem bis Juni 2024 befristeten Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert haben. Demnach kann Ryan für einen überschaubaren Fixpreis von 500.000 Euro sofort wechseln. Ein absolutes Schnäppchen, beläuft sich der Marktwert des 1,84 Meter großen Rechtsfußes doch auf 5 Millionen Euro!

Nach Stammplatz-Verlust: Ryan wohl offen für Gladbach Transfer

Über die nötige internationale Erfahrung auf Top-Niveau verfügt Matthew Ryan allemal. So hütete er bei der Wüsten-WM in Katar in allen vier Partien der Australier das Gehäuse und konnte seinen Kasten in den Gruppenspielen gegen Tunesien und Dänemark (beide 1:0) sauber halten. Außerdem bekleidet der 79-malige Nationalspieler bei den Aussies das Kapitänsamt.

Für den FC Kopenhagen stand Ryan derweil im Saisonverlauf u.a. auch zweimal in der Champions League zwischen den Pfosten, ehe er im Oktober seinen Stammplatz an Kamil Grabara verlor. Daher könnte Matthew Ryan den Transfermarkt im Januar nutzen, um Kopenhagen schon wieder zu verlassen und in der Bundesliga bei Gladbach eine neue Herausforderung anzutreten. Allerdings gibt es auch Transfergerüchte, wonach der Keeper in Belgien und den Niederlanden gefragt ist.

Wandervogel Matthew Ryan - Yann Sommer will zum FC Bayern

Matthew Ryan war erst im vergangenen Sommer für eine halbe Million von Real Sociedad San Sebastian zum FC Kopenhagen gewechselt. Für den Wandervogel ist es bereits die siebte Station in neun Jahren. Zuvor stand Ryan auch in England bei Brighton und FC Arsenal unter Vertrag sowie beim KRC Genk, FC Brügge und FC Valencia. Ein Engagement im Gladbacher Borussia-Park ist zumindest vorstellbar.

Zumal sich die FC Bayern Transfergerüchte um Yann Sommer weiter erhörten. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ hat der 34-jährige Schweizer, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, die Borussia-Bosse wissen lassen, „dass er gerne kurzfristig zum FC Bayern wechseln würde“. Wenn der Rekordmeister den Ablöseforderungen der Fohlen von mindestens 5 Millionen Euro nachkommt, dürfte Sommer in der Rückrunde in München als Vertreter von Manuel Neuer fungieren.