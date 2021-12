Transfergerüchte: FC Bayern & BVB buhlen um SCF-Star Nico Schlotterbeck

Mittwoch, 08.12.2021 - 09:29 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der Titelkampf zwischen Bayern München und Borussia Dortmund findet auf dem Transfermarkt seine Fortsetzung. Gemäß aktueller Bundesliga Transfernews sollen beide Top-Klubs an Verteidiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg dran sein. Der BVB hat zudem noch eine Defensivkraft von Hertha BSC im Visier.

Bei aller Qualität in der Offensive präsentiert sich sowohl die Abwehrreihe des FC Bayern als auch die von Borussia Dortmund längst nicht immer sattelfest. Das wollen die Erzrivalen beheben und schauen sich in der Bundesliga nach personeller Verstärkung um. Hierbei kommen sich die Münchner und Dortmunder offenbar nun ins Gehege. Denn wie die „Sport Bild“ berichtet, sind die Bayern und der BVB heiß auf Nico Schlotterbeck.

Senkrechtstarter Schlotterbeck bei Bayern & Dortmund gefragt

Der Innenverteidiger glänzt beim Überraschungsteam SC Freiburg als zuverlässige Säule im Abwehrzentrum und hat sich zudem einen Kaderplatz im DFB-Team erobert. Für die Breisgauer, wo er seinen Bruder Keven aus der Startelf verdrängte, verpasste der 1,91 Meter große Linksfuß kein Ligaspiel und konnte jüngst beim 6:0-Kantersieg bei Borussia Mönchengladbach sein erstes Saisontor markieren.

Dass Schlotterbeck, der letzte Saison schon als Leihspieler beim 1. FC Union Berlin zu gefallen wusste, nun Begehrlichkeiten bei den deutschen Eliteklubs weckt und BVB sowie FC Bayern Transfergerüchte die Runde machen, überrascht nicht. In Freiburg ist der Senkrechtstarter noch bis 2023 vertraglich gebunden und hat einen Marktwert von 13 Millionen Euro.

FC Bayern Transfer: Nico Schlotterbeck flirtet mit München

Bayern München scheint im Transferpoker um Nico Schlotterbeck die Nase vorn zu haben. Zumindest machte der Defensivspezialist, der auch als Linksverteidiger agieren kann, kürzlich via „kicker“ seine hohen Ambitionen deutlich: „Wenn ich meine Leistungen bringe, klopfen noch größere Vereine an. Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen, und das am liebsten beim besten Verein.“

Dass es sich dabei um den Serienmeister aus München handelt, dürfte klar sein. Und der FC Bayern scheint den Flirt nun zu erwidern und könnte Nico Schlotterbeck an die Isar lotsen. Vor allem wenn Niklas Süle seinen auslaufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängert, dürfte der Rekordmeister sein Werben um den Freiburg-Star intensivieren.

Ablösefrei zu haben: Borussia Dortmund auch an Niklas Stark dran

So lange aber noch nichts final entschieden ist, wird Borussia Dortmund bei Schlotterbeck die Flinte nicht ins Korn. Doch in der BVB Gerüchteküche gibt es weitere Spekulationen, die die Westfalen noch mit einem andere Bundesliga-Verteidiger in Verbindung bringen. Die Schwarz-Gelben haben demnach Niklas Stark von Hertha BSC im Visier.

Neben seinen sportlichen Qualitäten ist die Stammkraft der Berliner auch aufgrund seiner Vertragssituation ein reizvolles Transferziel. Denn der Kontrakt des 26-Jährigen läuft nach der Saison aus. Somit könnte Stark ablösefrei beim BVB anheuern. Zuletzt kursierten außerdem Premier League Transfergerüchte um den zweimaligen DFB-Kicker. West Ham United soll demnach an einem Januar-Transfer basteln.