Transfergerüchte: Bayern München heiß auf PSG-Talente - Asllani verteilt Korb

Montag, 22.06.2020 - 11:25 Uhr

Von: Robert Freiberg

Tanguy Kouassi soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten im Anflug auf die Säbener Straße befinden, nun kursieren weitere FC Bayern Transfergerüchte, wonach gleich zwei weitere Talente von Paris St. Germain in München landen könnten. Im Gespräch sind Adil Aouchiche und Bitshiabu El Chadaille. Dagegen scheint der deutsche Rekordmeister im Rennen um Sturmjuwel Fisnik Asllani von Union Berlin leer auszugehen.

Bedient sich Bayern München nach der als sicher geltenden Verpflichtungen des Abwehrtalent Tanguy Kouassi erneut in der Jugendakademie von PSG? Zumindest vermeldet „Le10Sport“, dass der neue und alte Deutsche Meister ein Auge auf Adil Aouchiche geworfen hat. Der 17-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und wird seine Zelte in Paris im Sommer abrechen.

Kann FC Bayern Aouchiche Spielpraxis bieten?

Demnach wird der Rechtsfuß seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt beim französischen Serienmeister nicht verlängern, obwohl Paris St. Germain dem Rechtsfuß einen Profivertag vorlegte. Doch Adil Aouchiche ist mit den Aussichten auf Spielpraxis im Team von Trainer Thomas Tuchel nicht zufrieden. In der abgelaufenen Saison bestritt der Mittelfeldakteur drei Pflichtspiele für die Profis, in denen er einen Treffer erzielte. Aber Aouchiche will mehr.

Ob die Perspektive beim FC Bayern viel besser sind, ist jedoch zu bezweifeln. Herrscht doch auch im Flick-Team im offensiven Mittelfeld ein großer Konkurrenzkampf. Zwar könnte Adil Aouchiche auch Spielpraxis bei der Zweitvertretung der Bayern in der 3. Liga sammeln, allerdings will der Youngster unbedingt höherklassiger spielen.

El Chadaille: FC Bayern heiß auf 15-jährigen Abwehrhüne

Diese Aussichten bietet offenbar die AS Saint Etienne, die den Klassenerhalt in der Ligue 1 knapp gemeistert hat. Der Erstligist gilt in der Transfer Gerüchteküche aktuell als Favorit auf Adil Aouchiche und soll sich mit dem Nachwuchstalent in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Doch noch hat der FC Bayern die Flinte nicht ins Korn geworfen. Gleiches gilt für Bayer Leverkusen, Leicester City (Premier League), OSC Lille und Stades Rennes, die ebenfalls allesamt um den Offensivakteur buhlen.

Aber es gibt weitere Bayern München Transfergerüchte in Verbindung mit Paris St. Germain. Laut „Telefoot“ flirten die Roten mit Bitshiabu El Chadaille. Der erst 15-jährige Innenverteidiger zählt zu den vielversprechendsten und (wortwörtlich) größten Nachwuchshoffnungen in der PSG-Akademie. Schließlich misst Bitshiabu bereits stolze 1,95 Meter und verfügt trotz seines jungen Alters über einen äußerst athletischen Körper. Ein echter Abwehrschrank, den man vielleicht schon bald an der Isar bewundern kann.

Hoffenheim statt FC Bayern: Zukunft von Fisnik Asllani wohl geklärt

Auch national ist der FC Bayern bemüht, die besten Talenten unter seine Fittiche zu nehmen. Allerdings scheint ein Bayern Transfer von Fisnik Asllani nicht zustande zukommen. Der 17-jährige Torjäger vom 1. FC Union Berlin soll laut dessen Berater Kadir Özdogan in München sowie auf Schalke, bei Hertha BSC und der TSG Hoffenheim auf der Wunschliste gestanden haben. Wie die „Bild“ vermeldet, haben die Hoffenheimer Bayern München und Co. im Transferpoker ausgestochen und den Zuschlag bekommen. Demnach zieht es Asllani von der Alten Försterei Richtung ins Kraichgau, wo er einen Vierjahres-Vertrag unterzeichnen soll.

Mit dem deutschen U18-Nationalspieler, der über kosovarische Wurzeln verfügt, verliert Union Berlin sein größtes Sturmjuwel, das in der vergangenen Saison in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten. 15 Tore in 16 Ligaspielen stehen zu Buche. Der Kontrakt des Mittelstürmers läuft Ende Juni bei den Eisernen aus.