Transfergerüchte: Bayer Leverkusen sucht Verteidiger – Santiago Arias ein Thema?

Samstag, 19.09.2020 - 11:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Bundesliga erlebte gestern Abend in München ihr erstes Saisonspiel. Während der FC Bayern München den Revierklub FC Schalke 04 mit 8:0 nach Hause schickte, bereiteten sich die Spieler von Bayer 04 Leverkusen gedanklich bereits auf ihren morgigen Auftritt vor.

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen sondieren indes den Transfermarkt, da man noch Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition sieht. Und in der Tat, mit Lars Bender und Mitchell Weiser hat man nur zwei Rechtsverteidiger im Kader. Weiser ist zudem nicht unumstritten, denn seine schwankenden Leistungen treibt die Fans teils in den Wahnsinn.

Santiago Arias Kandidat bei Bayer 04 Leverkusen

Wie dem auch sei, beim Werksklub sucht man aktuell jemanden für die rechte Abwehrseite und die Presse liefert dahin gehend ein passendes Transfergerücht. So berichtet die „BILD“, dass Bayer 04 Leverkusen ein Auge auf Santiago Arias geworfen haben soll. Der 28-jährige steht aktuell bei Atlético Madrid unter Vertrag und soll das Interesse von Rudi Völler und Co geweckt haben.

Arias, der allerdings auch noch einen Vertrag bis 2023 bei den Colchoneros hat, wäre sicherlich ein Verkaufskandidat beim spanischen La Liga Klub. Ein Vorbeikommen am etatmäßigen Rechtsverteidiger Kieran Trippier ist kaum möglich, wenn dieser nicht gerade verletzt ausfällt. Von daher kann es gut möglich sein, dass Arias einer neuen Herausforderung offen gegenübersteht.

Mit Atlético gegen Bayer in der Champions League

In der vergangenen Saison kam Santiago Arias dennoch auf 14 Einsätze in der Liga. In der Champions League durfte der kolumbianische Nationalspieler in der Vorrunde gegen Lokomotiv Moskau und gegen Bayer 04 Leverkusen jeweils über 90 Minuten ran. Man kennt sich also ein wenig, wenn man so will.

Wettbewerbsübergreifend kommt Arias auf 18 Einsätze (1 Vorlage) in der abgelaufenen Saison. Der 53-fache Nationalspieler Kolumbiens dürfte damit nicht zufrieden sein. Ein Wechsel wäre denkbar, um weitere Einsatzzeiten zu erhalten. Diese könnte er unter dem Bayer-Kreuz bekommen, wenn man sich einigen sollte.

Arias gilt als Verkaufskandidat

Bei Atlético Madrid ist man derweil bereit, Santiago Arias gehen zu lassen. Trainer Diego Simeone wünscht sich Verstärkung für die Sturmzentrale, muss aber zuvor Spieler abgeben, bevor dieser ins Visier genommen werden kann.

Santiago Arias gehört zu den angeblichen Verkaufskandidaten beim spanischen Traditionsklub und der Werksklub soll gemäß aktuellen Bayer 04 Leverkusen Transfergerüchten am Rechtsfuß dran sein. Der 1,77 Meter große Rechtsverteidiger besitzt derzeitig einen Marktwert von rund 12 Millionen Euro.

Arias auf dem Weg nach Leverkusen?

Man kann davon ausgehen, dass der Spieler nicht viel teurer zu haben sein dürfte, als sein Marktwert es hergibt. Einzig sein Alter könnte gegen einen Transfer sprechen, denn mit seinen 28 Jahren dürfte Santiago Arias nicht unbedingt ins Beuteschema von Bayer 04 Leverkusen passen.

Es wird spannend zu beobachten sein, wie der Bundesligist die Havertz-Millionen reinvestiert. Vor allem hinten rechts besteht Bedarf und der Verein muss auf dem Transfermarkt handeln.