Transfergerüchte: Leipzig, Bayer 04, Hertha & TSG wollen Sturmjuwel Adam Mulele

Montag, 14.02.2022 - 12:14 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Talente aus Frankreich sind auf dem Bundesliga Transfermarkt seit geraumer Zeit heiß begehrt. Nun könnte mit Adam Mulele der nächste vielversprechende Stürmer aus der Grande Nation den Weg in die Bundesliga finden. RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim sollen allesamt Interesse am Talent der AS Monaco bekunden.

Im Kampf um ein junges Offensivtalent kommen sich gleich vier Bundesligisten ins Gehege. Der Radiosender „RMC“ weiß von entsprechenden Bundesliga Transfergerüchten zu berichten, wonach Adam Mulele von der AS Monaco hierzulande hoch im Kurs steht. Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen mischen demnach auch zwei Top-Klubs aus dem deutschen Fußball-Oberhaus mit.

Adam Mulele: Konkrete Transfervorstöße - Bundesliga Quartett mischt mit

Darüber hinaus umgegeben den 17-Jährigen auch Hertha BSC Transfergerüchte. Zudem streckt wohl auch die TSG Hoffenheim ihre Fühler nach Mulele aus. Nach Informationen des „RMC“-Reporter Loïc Tanzi besteht beim Bundesliga-Quartett großes Interesse am jungen Spanier, der vornehmlich auf dem rechten Flügel stürmt, aber auch die linke Außenbahn beackern kann.

Dabei ist von konkreten Transfervorstößen aus Leipzig, Leverkusen, Berlin und Hoffenheim die Rede. Es dürfte auch die Vertragssituation von Adam Mulele sein, die den Außenstürmer zu einer interessanten Personalie macht.

Sturmjuwel Mulele ablösefrei zu haben - Vertrag in Monaco läuft aus

Denn der Teenager kann den französischen Erstligisten aus dem Fürstentum nach der Saison ablösefrei verlassen. Den Transfergerüchten zufolge hat Mulele den Entschluss gefasst, seinen auslaufenden Kontrakt bei der AS Monaco nicht zu verlängern und sich im Sommer einem anderen Klub anzuschließen. Ein Bundesliga Transfer erscheint durchaus als realistisch.

Es heißt, dass Mulele mit seiner Situation in Monaco unzufrieden ist, da er trotz guter Leistungen für die U19 des Klubs bislang noch keine Chance bei den Profis erhielt. Nun scheint der Geduldsfaden des gebürtigen Spaniers (Valencia) mit kongolesischen Wurzeln endgültig gerissen. Und aufgrund seiner Weigerung, seinen Vertrag zu verlängern, ist das beidfüßige Sturmtalent bei der ASM derzeit auch außen vor.

Bayer 04, Leipzig, Hertha, Hoffenheim: Rennen um Mulele offen

Viel ist hierzulande über den Youngster allerdings nicht bekannt. Auf der Homepage der AS Monaco werden Adam Mulele Tugenden wie Disziplin, Fleiß und Willenskraft attestiert. Seine fußballerische Ausbildung begann der Flügelstürmer in der Jugendabteilung des FC Valencia, anschließend ging es für ihn den Nachwuchsbereichen von Paris St. Germain, FC Versailles und AC Boulogne-Billancourt weiter, ehe er im Sommer 2019 in Monaco landete.

Nun könnte es für Adam Mulele in Deutschland weitergehen, wo er offenbar gute Chancen auf den Sprung zum Profi hat. Doch ob sich die RB Leipzig Transfergerüchte, Bayer Leverkusen Transfergerüchte oder Spekulationen rund um Hertha BSC und Hoffenheim erhärten und welcher dieses Bundesliga-Quartetts im Rennen die Nase vorn hat, ist völlig offen.