Transfergerüchte: Bayer Leverkusen an Unions Leite interessiert

Mittwoch, 08.05.2024 - 19:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die erste deutsche Meisterschaft in der Vereinsgeschichte von Bayer 04 Leverkusen wurde bereits vor wenigen Wochen eingetütet und mit einem möglichen Gewinn des DFB-Pokals und der Europa League, könnte der Werksklub zumindest noch das kleine Triple unter Dach und Fach bringen. Der Klub steht kurz davor, Historisches zu leisten.

Unabhängig dessen planen die Bayer-Bosse bereits den Kader für die kommende Saison. Mit Hinblick auf eventuelle Verstärkungen, richten sich die Blicke in Richtung des 1. FC Union Berlin, wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri zu berichten weiß. Demnach habe man ein Auge wohl ein Auge auf Diogo Leite geworfen, der bei den Eisernen in einer sehr schwachen Saison noch zu den Lichtblicken gehört.

Wechselt Leite von Union Berlin zum deutschen Meister?

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der portugiesische Innenverteidiger immer wieder für einen Lapsus gut ist. Unter dem Strich spielt er jedoch eine grundsolide Saison im Dress der Köpenicker. Seine Leistungen sind unter dem Bayer-Kreuz nicht verborgen geblieben, wie es scheint. Und so tauchen aktuell vermehrt Bayer 04 Leverkusen Transfergerüchte rund um Leite auf.

Die 1,90 Meter große Abwehrkante, steht aktuell noch bei Union Berlin unter Vertrag. Wie lange dieser läuft, darüber machen die Berliner keine Angaben. Gut möglich allerdings, dass das Arbeitspapier noch mindestens ein Jahr Gültigkeit aufweist. Es wäre die logische Schlussfolgerung, denn der Abwehrspieler wurde nach seiner Leihe im vergangenen Sommer für rund 7,5 Millionen Euro vom FC Porto fest verpflichtet.

Diogo Leite bei den Eisernen absolut gesetzt

Mittlerweile konnte Leite seinen Marktwert auf rund 15 Millionen Euro hieven. Das bedeutet auch, dass Bayer Leverkusen Leite nicht zum Schnäppchenpreis bekommen würde. Die FCU-Bosse können also durchaus mit einem kräftigen Zahltag rechnen, sofern der Linksfuß seine Zukunft über den Sommer hinaus eher bei der Werkself sehen würde.

Der 25-jährige gehört bei den Eisernen zum absoluten Stammpersonal. Bereits unter Ex-Trainer Urs Fischer als auch beim gestrig entlassenden Nenad Bjelica, gilt der portugiesische Nationalspieler als gesetzt. In der laufenden Saison verpasste er lediglich zwei Partien in der Bundesliga.

Union Berlin kann auf hohe Ablöse hoffen

Ebenso durfte Leite in allen 6 Gruppenspielen der Champions League mitwirken. Im DFB-Pokal gehörte Leite ebenfalls zum Stammpersonal. Er ist im Grunde der Dauerbrenner im Team der Köpenicker. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Portugiese 38 Partien (1 Tor).

Ein Bayer Leverkusen Transfer von Diogo Leite könnte den Berlinern viel Geld in die Kasse spülen, sofern er sich für einen Wechsel zum deutschen Meister vorstellen kann. Beim 1. FC Union Berlin steht im Sommer ein erneuter Umbruch an, wobei man noch nicht weiß, ob es im deutschen Oberhaus für den Klub weitergeht oder eben in der 2. Liga antreten wird. Zwei Spieltage vor Schluss, bangt der Verein weiterhin um den Klassenerhalt.