Transfergerüchte: Bayer Leverkusen will Eintracht-Flirt Jens Petter Hauge von Milan

Freitag, 23.07.2021 - 09:52 Uhr

Von: Robert Freiberg

Funkt Bayer Leverkusen seinem Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt bei Jens Petter Hauge dazwischen? Nachdem sich die Hessen um eine Verpflichtung des Flügelstürmers vom AC Mailand bemühen, will sich nun auch Leverkusen die Dienste des Norwegers sichern. Hauge könnte unterm Bayer-Kreuz in die Fußstapfen des wechselwilligen Leon Bailey treten.

In der Bundesliga Gerüchteküche bahnt sich ein Wettstreit zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an. Objekt der Begierde: Jens Petter Hauge vom AC Mailand! Die Bayer Leverkusen Transfergerüchte bringt der italienische Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano in Umlauf. Wie dieser behauptet, genießt für die Rheinländer eine Verpflichtung des 21-Jährigen höchste Priorität.

Medien: Bayer Leverkusen will Angebot für Hauge erhöhen

Wie bei „transfermarketweb.com“ nachzulesen, hat sich Bayer 04 mit seinem ersten Angebot für Hauge ein Korb vom AC Mailand abgeholt. Nun soll Leverkusen bereit sein, seine Offerte deutlich nach oben zu korrigieren. Wohl auch im Wissen, dass sich die Eintracht intensiv um den Offensivakteur bemüht.

Dem Bericht zufolge sollen die Rossoneri für Jens Petter Hauge mindestens 12 bis 13 Millionen Euro Ablöse verlangen. Die Italiener selbst hatten den dreifachen Nationalspieler erst im vergangenen Oktober für 5 Millionen Euro vom norwegischen Erstligisten FK Bodø/Glimt verpflichtet. Kein Jahr später, könnte Hauge der italienischen Modestadt schon wieder den Rücken kehren.

Jens Petter Hauge könnte Bayer-Star Leon Bailey ersetzen

Bayer Leverkusen scheint im 1,84 Meter großen Rechtsfuß einen potenziellen Nachfolgekandidaten für Leon Bailey zu sehen. Beim Flügelstürmer verdichten sich die Premier League Transfergerüchte. Neben dem FC Everton hat auch Aston Villa Bailey auf dem Zettel und soll bereit sein, rund 35 Millionen Euro für den 23-Jährigen locker zu machen.

Mit den Bailey-Transfereinnahmen könnte Leverkusen mühelos die Ablöseforderung des AC Mailand für Hauge erfüllen. Als schneller und technisch versierter Angreifer bringt der Youngster auch das Rüstzeug für ein mögliches Bailey-Erbe mit. Wenngleich Jens Petter Hauge seine fußballerischen Fähigkeiten vor allem in den letzten Monaten kaum zum Besten geben konnte.

Auch Eintracht Frankfurt plant besseres Angebot für Hauge

Denn, nachdem er beim AC Mailand zunächst einen guten Start hinlegte und regelmäßig zum Einsatz kam, spielte Hauge in der Rückrunde der abgelaufenen Saison keine Rolle mehr. Es reichte lediglich für sechs Kurzeinsätze in der Serie A, wobei er letztmals Anfang April ein Pflichtspiel für Milan bestritt. Insgesamt brachte es Hauge in seiner Debütsaison für Milan wettbewerbsübergreifend auf 24 Einsätze, in denen ihm immerhin 5 Tore und 1 Vorlage glückten.

Dem AC Mailand dürfte der sich zuspitzende Transferpoker zwischen Leverkusen und Frankfurt um seinen Bankdrücker nur recht sein. Denn auch die SGE ist weiterhin heiß auf Hauge. Gemäß jüngster Eintracht Frankfurt Transfergerüchte haben die Hessen für den Offensivakteur ein Angebot in Höhe von 7 bis 8 Millionen Euro eingereicht, welches ebenfalls abgeschmettert wurde. Frankfurt will nun nachlegen. In der Mainmetropole kann man neue Offensivkräfte gut gebrauchen. Zumal mit Filip Kostic und Daichi Kamada zwei absolute Leistungsträger mit einem Wechsel liebäugeln. Auch um Amin Younes gibt es Transfergerüchte.