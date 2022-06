Transfergerüchte: Arminia Bielefeld will Eliel Peretz - SC Paderborn mischt mit

Mittwoch, 15.06.2022 - 13:07 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Arminia Bielefeld steht nach dem Bundesliga-Abstieg vor einem großen Kaderumbruch. Mit Eliel Peretz vom Wolfsberger AC haben die Ostwestfalen nun eine interessante Verstärkung in Österreich ausfindig gemacht. Der technisch versierte Spielmacher kommt ablösefrei auf den Transfermarkt und könnte beim DSC anheuern. Doch auch der SC Paderborn bekundet offenbar Interesse.

Das Personal-Karussell bei Arminia Bielefeld wird sich in diesem Transfersommer besonders schnell drehen. Denn etliche Leistungsträger werden den Gang in die 2. Liga nicht mitantreten und das Weite suchen. So auch Dauerbrenner Alessandro Schöpf, der im Mittelfeld die Fäden zog. Doch in der 2. Liga Gerüchteküche kursiert die Meldung, dass die Arminen einen potenziellen Nachfolger für den Spielmacher im Auge haben.

Holt Arminia Bielefeld Wolfsberg-Spielmacher Eliel Peretz?

Gemeint ist Eliel Peretz. Der 25-Jährige schnürte in den vergangenen zwei Spielzeiten für den Wolfsberger AC die Schuhe, doch nun wird Peretz den österreichischen Erstligisten verlassen. Seinen auslaufenden Vertrag hat der Israeli, dessen Marktwert bei 1 Million Euro liegt, nicht verlängert. Entsprechend kann er ablösefrei wechseln.

Schnappt sich Arminia Bielefeld die Dienste des Mittelfeldregisseur zum Nulltarif? Denkbar, wie zumindest Arminia Bielefeld Transfergerüchte von „SorareIsrael“ via Twitter wissen lassen. In einem Tweet wird den Ostwestfalen Interesse an Eliel Peretz nachgesagt. Demnach hat aber nicht nur der Bundesliga-Absteiger den zentralen Mittefeldspieler auf dem Zettel.

Auch SC Paderborn wohl am ablösefreien Peretz dran

Zugleich werden auch Zweitligist SC Paderborn sowie Rapid Wien als Interessenten aufgeführt. Darüber hinaus sollen mehrere Teams aus der Schweizer Super League am Spielgestalter dran sein. Zweifel an der Seriosität der Quelle hinter diesem Transfergerücht sind zwar nicht von der Hand zu weisen. Doch gänzlich utopisch ist ein Arminia Bielefeld Transfer von Peretz nicht.

Zumal der 1,89 Meter große Rechtsfuß gut zum DSC passen würde. Eliel Peretz ist technisch stark, körperlich robust und ist ein torgefährlicher Spielmacher. Immerhin glückten dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler in der letzten Bundesliga-Saison in Österreich in 28 Ligaspielen sieben Treffer und sechs Vorlagen.

Eliel Peretz: Wechsel in die 2. Liga nicht utopisch

Zwar wird Peretz auf dem Platz ein gewisser Mangel an Einstellung nachgesagt, vor allem wenn es um Defensivarbeiten und Zweikämpfe geht. Doch im Mittelfeld von Arminia Bielefeld könnten ihm künftig die Abräumer Manuel Prietl und Sebastian Vasiliadis den Rücken freihalten und die Löcher stopfen. Dennoch kommt diese Arminia Bielefeld Transfernews erst einmal nicht über einen spekulativen Charakter hinaus.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Transfergerücht entwickelt. Dass Eliel Peretz aber im Bundesliga Unterhaus landet und sich in der 2. Liga einem ambitionierten Klub anschließt, ist aber keinesfalls kategorisch auszuschließen. Zumal der Mittefeldregisseur nach zwei Jahren beim Wolfsberger AC die Karriereleiter weiter hinaufklettern möchte.