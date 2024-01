Transfergerüchte: Krallt sich 1860 München Max Besuschkow von Hannover 96?

Dienstag, 30.01.2024 - 14:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schlägt der TSV 1860 München kurz vor Toresschluss noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Der abstiegsbedrohte Drittligist soll sich mit Max Besuschkow beschäftigen. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt bei Hannover 96 keinerlei Rolle, die Niedersachsen suchten bislang erfolglos nach einem Abnehmer. Werden es die Löwen?

Trotz aufsteigender Tendenz und 5 Punkte aus den letzten drei Spielen muss 1860 München weiterhin um den Klassenerhalt in der 3. Liga bangen. Als Tabellen-15. haben die Blau-Weißen lediglich 3 Zähler Vorsprung auf die Abstiegsregion. Allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dennoch reift in München der Entschluss, sich für den Abstiegskampf noch einmal personell zu verstärken.

Bericht: 1860 München an aussortiertem H96-Profi Max Besuschkow dran

„Natürlich schauen wir, ob wir punktuell noch einen Schuss setzen können“, ließ der neue Sport-Geschäftsführer Christian Werner kürzlich nach dem 1:1-Achtungserfolg gegen den SV Sandhausen mit Hinblick auf die Transferaktivitäten wissen. Gilt der „Schuss“ womöglich Max Besuschkow?

Entsprechende 1860 München Transfergerüchte bringt das vereinsnahe Löwen-Portal „dieblaue24“ in Umlauf. Demnach hat der TSV ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen. Besuschkow ist bei Zweitligist Hannover 96 völlig außen vor und wurde gar vom Trainingsbetrieb der Profis freigestellt.

TSV 1860 will Besuschkow-Leihe - Gehalt als Streitpunkt?

Die Niedersachsen wollen Besuschkow, der an der Leine noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, unbedingt von der Gehaltsliste streichen. War der bei H96-Trainer Stefan Leitl in Ungnade gefalle Spielmacher letzte Saison noch absolute Stammkraft, stand Besuschkow in dieser Zweitliga-Saison nur am 1. Spieltag auf dem Rasen.

Gemäß der 1860 Transfernews sollen sich die Münchner um eine Leihe des Mittelfeldspielers bemühen. Max Besuschkow, um den zuletzt auch Hansa Rostock Transfergerüchte kursierten und der bei Ex-Klub Jahn Regensburg und Samsunspor im Gespräch war, soll sich einen Wechsel zum abstiegsbedrohten Drittligisten durchaus vorstellen können. Fraglich ist jedoch, ob sich die Löwen mit dem Rechtsfuß, der die Erfahrung von 130 Zweitliga-Spielen (15 Tore, 11 Vorlagen) vorweisen kann, finanziell einigen können.

Zeit drängt! Löwen könnten Besuschkow gut gebrauchen

Am Veto von Hannover 96 dürfte ein 1860 München Transfer von Max Besuschkow zumindest nicht scheitern. Der Zweitligist, der Max Besuschkow 2022 ablösefrei von Jahn Regensburg verpflichtete, könnte sogar auf eine Ablöseforderung verzichten. So hieß es zumindest vor einem Monat. Und angesichts des Zeitdrucks durch das in Kürze schließende Transferfenster (1. Februar, 18 Uhr) dürfte diese Haltung der 96er weiter Bestand haben.

Trotz fehlender Spielpraxis wäre Max Besuschkow für den TSV 1860 durchaus eine sinnvolle Verstärkung. Zumal mit Niklas Tarnat ein zentral-defensiver Mittelfeldmann unter dem neuen Löwen-Trainer Agis Giannikis aufs Abstellgleis geraten ist. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr, den Besuschkow-Deal erfolgreich über die Bühne zu bringen.