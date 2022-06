1860 München Transfergerüchte: Kommt Waldhof-Stürmer Joseph Boyamba?

Montag, 13.06.2022 - 16:29 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Liga hat der TSV 1860 München für einen erneuten Anlauf seinen Kader bereits kräftig aufgerüstet. Acht Zugänge verzeichnen die Löwen, bald könnte Nummer neun an der Grünwalder Straße aufschlagen. Diese könnte vom direkten Rivalen Waldhof Mannheim kommen. Denn es gibt 1860 München Transfergerüchte um Joseph Boyamba.

Der TSV 1860 München will mindestens noch zwei neue Offensivspieler in diesem Transfersommer an Land ziehen. Einer davon könnte Joseph Boyamba sein. Der Stürmer ging in den letzten beiden Jahren erfolgreich für den SV Waldhof Mannheim auf Torejagd, nun könnte sich der 25-Jährige dem Löwen-Rudel anschließen.

Ablösefrei zu haben: 1860 München flirtet mit Mannheims Joseph Boyamba

Denn wie das für gewöhnlich gut informierte Sechziger-Fanportal „dieblaue24“ berichtet, ist 1860 München am Angreifer interessiert. Und es gibt einige Gründe, warum ein 1860 München Transfer Realität wird und Boyamba vom Fünften zum Vierten der 3. Liga Tabelle übersiedelt.

Zum einen hat der Deutsch-Kongolese seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag in Mannheim noch nicht verlängert. Und es sieht auch aktuell nicht danach aus, dass sich diesbezüglich noch etwas tut. Somit kann Joseph Boyamba die Kurpfälzer ablösefrei verlassen, was den Blauen aus München natürlich gelegen kommt.

Treffen zwischen Boyamba und Löwen-Coach Köllner?

Aber auch sportlich passt der 1,72 Meter große Linksfuß ideal ins Profil und würde eine absolute Bereicherung für den TSV 1860 München darstellen. Boyamba zählte bei Waldhof Mannheim zu den Stammkräften und Leistungsträgern. In 35 Ligaspielen steuerte er 8 Treffer und 6 Vorlagen bei. Zudem ist der pfeilschnelle Boyamba sehr flexibel und kann abgesehen von seiner eigentlichen Stammposition auf dem rechten offensiven Flügel auch alle andere Positionen im Angriff bekleiden.

Befeuert werden die 1860 München Transfernews zusätzlich durch ein Ereignis am Montag. So wurde Löwen-Coach Michael Köllner am Montag nach einer Presserunde laut „db24“ an der Seite eines „dunkelhäutigen Spielers“ gesichtet. Durchaus denkbar, dass es sich dabei um Boyamba handelte, auch wenn es sich hierbei offenbar um reine Spekulationen handelt.

Boyamba: Krallt sich 1860 München nach Verlaat den nächsten SVW-Star?

Mit Joseph Boyamba, der in der Jugend beim MSV Duisburg und FC Schalke ausgebildet wurde und unter anderem auch für den BVB II aktiv war, würde der TSV 1860 nach Innenverteidiger Jesper Verlaat den zweiten Neuzugang von Waldhof Mannheim in dieser Transferperiode begrüßen. Und während die Löwen fleißig auf dem Transfermarkt sind, hat beim SVW ein enormer Aderlass eingesetzt.

Elf Abgänge haben die Kurpfälzer bereits zu verzeichnen, darunter auch Stammkräfte wie Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Marcel Costly (FC Ingolstadt) oder eben Verlaat. Waldhof Mannheim Transfergerüchte über Neuzugänge halten sich hingegen in Grenzen. Die Schwarz-Blauen sind der einzige Drittligist, der noch keinen neuen Spieler verpflichtete.