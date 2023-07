Transfergerüchte: Stürmer ist ablösefrei - 1860 München schielt auf Florian Kamberi

Mittwoch, 26.07.2023 - 11:46 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Kaderumbruch bei Drittligist TSV 1860 München schreitet munter voran, doch noch sind längst nicht alle Baustellen behoben. Auf der Wunschliste ganz oben steht weiterhin ein Torjäger und mit Florian Kamberi wird nun ein neuer Stürmer in der 1860 München Gerüchteküche thematisiert. Der 28-jährige „Wandervogel“ ist vereinslos und würde die Löwen keine Ablöse kosten.

In der laufenden Transferperiode ging es bei 1860 München mal wieder richtig rund. Bislang haben die Sechziger elf externe Neuzugänge an Land gezogen, während ein Dutzend Spieler die Grünwalder Straße verließen. Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci sieht jedoch noch weiter Handlungsbedarf, insbesondere im Sturmzentrum soll nachgerüstet werden. Nun taucht ein „heißer Kandidat“ in der TSV 1860 Gerüchteküche auf.

Florian Kamberi würde 1860 München keine Ablöse kosten

Denn nach Informationen des Fußballportals „fupa.net“ hat der TSV ein Auge auf Florian Kamberi geworfen. Da der 28-Jährige derzeit ohne Verein dasteht, erfüllt der Mittelstürmer als ablösefreier Spieler die Grundvoraussetzungen für einen 1860 München Transfer. Ablösepflichtige Akteure kann sich der Traditionsklub schlicht nicht leisten.

Die vergangene Rückrunde ging Kamberi für Huddersfield Town in der englischen Championship auf Torejagd, dass jedoch nicht sonderlich erfolgreich. Während seines sechsmonatigen Engagements beim Zweitligisten kam der Albaner mit Wurzeln in der Schweiz lediglich auf einen Kurzeinsatz in der Liga. Immerhin glückte Kamberi im FA-Cup ein Treffer. Dennoch trennten sich beide Seite Ende Juni, seitdem befindet sich der Offensivakteur auf Vereinssuche.

1860 München: Kamberi passt ins geforderte Stürmerprofil

Doch Florian Kamberi erfüllt nicht nur als vertragsloser Spieler das gesuchte Stürmer-Profil des TSV 1860 München. Die Blau-Weißen wünschen sich einen groß gewachsenen Neuner. Mit einer Körpergröße von 1,89 Meter bringt Kamberi, dessen Marktwert mit 400.000 Euro beziffert wird, ebenfalls mit.

Auch dessen Torquote in den letzten Jahren ist zumindest ordentlich, allerdings auch sehr schwankend. So erzielte Florian Kamberi wettbewerbs- und vereinsübergreifend in den vergangenen drei Jahren in 107 Pflichtspielen immerhin 18 Tore. Doch richtig sesshaft wurde der Stürmerkandidat von 1860 München nicht. Im Gegenteil.

Löwen-Flirt Florian Kamberi: Wandervogel mit KSC-Vergangenheit

Florian Kamberi ist ein echter Wandervogel, der in acht Profi-Jahren bei zehn unterschiedlichen Vereinen unter Vertrag stand. Der ehemalige Schweizer U-Nationalspieler kickte in der Alpenrepublik für die Grasshoppers, den FC St. Gallen oder FC Winterthur und war besonders in Großbritannien tätig. Hier zählten auch prominente Klubs wie die Glasgow Rangers oder der FC Aberdeen zu seinen Stationen. Auch in Deutschland schaute Kamberi leihweise vorbei, blieb jedoch beim Karlsruher SC in der Saison 2016/17 bei 15 Einsätzen in der 2. Liga ohne Treffer.

Ob die Spur in der TSV 1860 München Transfernews um Florian Kamberi heiß wird, bleibt abzuwarten. Wenn, dann müsste sich der Stürmer aber definitiv zu einer signifikanten Gehaltsreduzierung bereiterklären. Vor allem auf der Insel dürfte Kamberi ganz andere Gehälter bezogen haben als jenes, das ihm die Löwen bieten könnten.