Transfergerüchte: FSV Mainz will Mergim Berisha - auch Gladbach-Flirt Fulgini im Visier

Montag, 11.07.2022 - 10:42 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Zwei neue Namen werden in der 1. FSV Mainz 05 Gerüchteküche gehandelt. Demnach haben die Nullfünfer ein Auge auf Fenerbahce-Stürmer Mergim Berisha geworfen, zudem beschäftigt man sich am Bruchweg offenbar mit Angelo Fulgini. Der offensive Mittelfeldspieler steht auch bei Borussia Mönchenglachbach hoch im Kurs.

Die Verkäufe der beiden Innenverteidiger Moussa Niakhaté (zu Nottingham Forest) und Jeremiah St. Juste (Sporting Lissabon) spülten dem 1. FSV Mainz 05 knapp 20 Millionen Euro in die Kasse. Die Einnahmen will der Bundesligist auf dem Transfermarkt größtenteils reinvestieren, wobei vornehmlich neues Offensivpersonal auf der FSV-Einkaufsliste steht.

Fener verlangt 5 Mio.: Schnappt sich Mainz 05 Mergim Berisha?

Als neuer Stürmer könnte Mergim Berisha in Mainz aufschlagen. Gemäß aktueller 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte hat es der 24-Jährige den Rheinhessen angetan. Unter anderem berichtet auch die „Bild“ von einem Mainzer Interesse am gebürtigen Deutschen mit kosovarisch, albanischen Wurzeln.

Berisha war erst vor einem Jahr für 5 Millionen Euro von RB Salzburg zu Fenerbahce Istanbul gewechselt und steuerte für den türkischen Spitzenklub in 34 Pflichtspielen acht Tore und drei Vorlagen bei. Darunter vier Treffer in der Süper Lig. Dennoch will Fener den kursierenden Mainz 05 Transfernews zufolge Mergim Berisha abgeben und verlangt eben jene 5 Millionen, die man selbst im vergangenen Sommer in den 1,88 Meter großen Rechtsfuß investierte.

Trainer & Spieler bekannt: 1. FSV Mainz 05 Transfer von Berisha denkbar

Die Transfergerüchte um Berisha, der bei Fenerbahce noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, und dem 1. FSV Mainz 05 sind durchaus plausibel. Nicht nur, weil der FSV noch einen weiteren Stürmer sucht. Sondern auch, weil Mergim Berisha und der 1. FSV Mainz einige Verbindungen haben.

Zum einen kennt der Angreifer den 05-Trainer Bo Svensson, als dieser vor seinem Mainz-Engagement im RB-Kosmos in Salzburg angestellt war. Darüber hinaus wurde Berisha 2021 an der Seite der Mainzer Anton Stach, Jonathan Burkhardt und Finn Dahmen gemeinsam mit Deutschland U21-Europameister. Neben Mainz kursieren um Berisha auch noch vage Hertha BSC Transfergerüchte, doch ein Mainz 05 Transfer darf deutlich realistischer eingeschätzt werden.

Geht Gladbach leer aus? Mainz 05 mit guten Chancen bei Angelo Fulgini

Darüber hinaus hat der 1. FSV Mainz 05 offenbar auch einen Nachfolger Jean-Paul Boëtius an der Angel, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Wie die „Bild“ erfahren haben will, buhlen die Rot-Weißen um die Dienste von Angelo Fulgini. Der 25-jährige Franzose steht aktuell noch bei Angers SCO unter Vertrag, allerdings ist sein Arbeitspapier beim französischen Erstligisten nur noch bis 2023 datiert. Angers soll einem Verkauf von Fulgini offen gegenüberstehen.

Angelo Fulgini ist im Mittelfeldzentrum beheimatet und gilt als torgefährlicher Spielmacher. Für Angers SCO verbuchte der Rechtsfuß in der abgelaufenen Ligue 1-Saison neun Scorerpunkte (5 Tore, 4 Vorlagen). Künftig könnte Fulgini, dessen Marktwert auf 12 Millionen Euro taxiert wird, beim 1. FSV Mainz die Fäden in der Schaltzentrale ziehen. In der Bundesliga Gerüchteküche gilt ein Wechsel von Angelo Fulgini nahezu als sicher. Doch noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Zumal Fulgini auch intensiv mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wird. Die Gladbach Transfergerüchte um den Mittelfeldspieler tauchten bereits im Januar auf, wobei die Fohlen nach wie vor an Fulgini dran sind.