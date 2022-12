Transfergerüchte: 1. FC Saarbrücken flirtet mit H96-Stürmer Sebastian Stolze

Dienstag, 13.12.2022 - 10:45 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der 1. FC Saarbrücken einen neuen Stürmer im Visier? In der Transfermarkt Gerüchteküche wird Sebastian Stolze mit dem ambitionierten Drittligisten in Verbindung gebracht. Bei Hannover 96 spielt der variable Offensivakteur keine große Rolle, sodass ein Wechsel im Winter plausibel ist. Macht der 1. FCS das Rennen?

Der 1. FC Saarbrücken könnte die Transferperiode im Januar nutzen, um die Offensive zu verstärken. Zwar überwintern die Saarländer in der 3. Liga als Zweiter, sodass die Hoffnungen auf eine Zweitliga-Rückkehr nach 17 langen Jahren weiter intakt sind. Dennoch sehen die Klubverantwortlichen um Sportdirektor Jürgen Luginger durchaus Handlungsbedarf.

1. FC Saarbrücken klopft bei H96-Reservist Sebastian Stolze an

Vor allem für die offensiven Außenbahnen wünscht Trainer Rüdiger Ziehl einen schnellen Umschaltspieler, wie es in einer 1. FC Saarbrücken Transfernews der „Bild“ heißt. Und offenbar haben die Saarländer einen geeigneten Kandidaten ausfindig gemacht. Sebastian Stolze von Hannover 96 ist der Boulevardzeitung zufolge ein heißes Thema im Ludwigparkstadion.

Und die 1. FC Saarbrücken Transfergerüchte um den 27-Jährigen scheinen auch schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht zu haben. Schließlich soll es doch schon eine erste Anfrage seitens der Saarländer gegeben haben.

FCS-Flirt Sebastian Stolze bei Hannover 96 nur Bankdrücker

Bei Hannover 96 ist Sebastian Stolze in dieser Saison aufs Abstellgleis geraten. In der Hinrunde der 2. Liga wurde der Flügelstürmer nur sechsmal eingesetzt und musste sich mit mageren 106 Spielminuten zufriedengeben. Eine direkte Torbeteiligung glückte dem Rechtsfuß, der nur einen Startelf-Einsatz vorweisen kann, auch nicht. In den letzten drei Partien wurde Stolze von H96-Coach Stefan Leitl nicht einmal mehr in den Spieltagskader berufen ist gemäß der Hannover 96 Transfernews bei den Roten nur Stürmer Nummer sechs.

Stolze war im Sommer 2021 ablösefrei von Jahn Regensburg an den Maschsee gewechselt, wo der frühere DFB-Junioren-Nationalspieler (6 Einsätze für die U20) aber nie die hohen Erwartungen erfüllen konnte. Auch in der letzten, seiner ersten Saison bei den Niedersachsen. Zwar bestritt Stolze immerhin 29 Partien (3 Tore, 2 Vorlage), pendelte dabei aber regelmäßig zwischen Startelf und Bank.

Sebastian Stolze: 1. FC Saarbrücken Transfer nur als Leihe denkbar

Beim 1. FC Saarbrücken könnte Sebastian Stolze auf Rechtsaußen als Alternative zu Stammkraft Tobias Jänicke fungieren. Darüber hinaus ist Stolze, der bislang auch Station bei Hansa Rostock, Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden machte, aber ein echter Offensiv-Allrounder. Denn er ist auf beiden Flügeln einsetzbar und kann zudem diverse Positionen im Zentrum bekleiden.

Vertraglich ist Stolze, dessen Marktwert auf 700.000 Euro gesunken ist, noch bis 2024 an Hannover 96 gebunden. Ein 1. FC Saarbrücken Transfer dürfte, wenn nur als Leihwechsel über die Bühne gehen. Was die Transfergerüchte befeuert: H96-Sportdirektor Marcus Mann pflegt zu seinem Ex-Klub Saarbrücken, wo er u.a. vier Jahre sportlicher Leiter war, nach wie vor eine sehr gute Verbindung. Fraglich ist jedoch, ob Sebastian Stolze die Roten überhaupt verlassen will. Außerdem könnte sich für den 146-fachen Zweitligaspieler (23 Tore, 18 Vorlagen) auf dem Transfermarkt auch eine Wechseloption innerhalb der 2. Liga auftun.