Transfergerüchte: BVB-Talent Franz Roggow Thema beim 1. FC Nürnberg?

Donnerstag, 29.08.2024 - 16:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Die Franken können sich noch bis morgen um 20 Uhr auf dem Transfermarkt umschauen. Ausschau wird anscheinend nach einem kreativen Mittelfeldspieler gehalten. Dabei soll nach Sky-Informationen BVB-Talent Franz Roggow ein Thema im Max-Morlock-Stadion sein.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler wartet bei Borussia Dortmund noch auf seinen Durchbruch bei den Profis. Doch ob es dazu kommen wird, steht in den Sternen und darf stark bezweifelt werden. Erst vor einem Jahr wechselte er vom FC St. Pauli zum Ruhrpottklub und könnte nun schon wieder vor dem Absprung stehen.

Roggow fühlt sich zu Höherem berufen

Franz Roggow ist zwar nicht bei den Profis des BVB unterwegs, dafür aber in der Zweitvertretung, die in der 3. Liga antritt. Dort gehörte der Youngster bereits in der vergangenen Saison zu dem absoluten Stammkräften seines Teams. Satte 35 Einsätze sammelte der Mittelfeldspieler (3 Tore / 3 Vorlagen).

Zumeist kommt er im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, wobei sich Roggow auch auf der Sechs sehr wohlfühlt. Roggow besticht in seiner Rolle durch einen mutigen Spielaufbau und wird als ehrgeiziger Charakter beschrieben, der ein totaler Gewinnertyp sein soll. Aufgrund seiner Dribbling-Stärke und seiner feinen Ballkontrolle, dürfte der gebürtige Eberswalder für Höheres berufen sein.

1. FC Nürnberg & Twente Enschede mit Interesse

Diese Berufung könnte Franz Roggow beim 1. FC Nürnberg erfahren, denn der „Glubb“ beschäftigt sich stark mit dem Talent von Borussia Dortmund. Dort hat der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler im Übrigen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Das bedeutet auch, dass sein Kontrakt in weniger als einem Jahr ausläuft.

Bisher machte die Roggow-Seite jedoch keine Anstalten, diesen auch selbst verlängern zu wollen. Interessenten soll es einige aus der 2. Liga geben. Namen wurden, bis auf den 1. FC Nürnberg, nicht genannt. Auch Twente Enschede aus den Niederlanden soll den Brandenburger auf dem Schirm haben.

Macht der BVB mit Roggow Kasse?

Dortmunds sportlicher Leiter, der für die Zweitvertretung zuständig ist, äußerte sich bereits im vereinseigenen Interview zu Roggow wie folgt: „Wir haben ihn bei St. Pauli II entdeckt - dann ist der ein halbes Jahr bei uns und das Telefon steht nicht mehr still. Viele andere wollen ihn jetzt haben.“

Dass es also Interesse am Youngster gibt, bestätigte der Verein. Gut möglich also, dass es bis zum Deadline Day noch einen Abschied des Mittelfeldspielers geben wird. Es wäre zudem die vorletzte Möglichkeit für die Dortmunder, eine entsprechende Ablöse zu erzielen. Bei einem Marktwert von rund 450.000 Euro dürfte diese wahrscheinlich marktwertgerecht ausfallen.