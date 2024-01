Transfergerüchte: Vaclav Sejk - nächster Stürmer beim 1. FC Nürnberg im Gespräch

Freitag, 12.01.2024 - 11:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bislang war die Suche des 1. FC Nürnberg nach einem neuen Mittelstürmer nicht zielführend. Doch der Zweitligist durchforstet den Transfermarkt munter weiter und könnte nun in Tschechien fündig werden. Zumindest wird Vaclav Sejk von Sparta Prag beim Club gehandelt, der beim tschechischen Spitzenklub nicht über die Ersatzrolle hinauskommt.

Mit dem vereinslosen Sebastian Andersson absolviert dieser Tage ein Mittelstürmer ein Probetraining beim 1. FC Nürnberg. Doch solange die Entscheidung auf sich warten lässt, ob der FCN den Schweden tatsächlich unter Vertrag nimmt, rumort es in der 1. FC Nürnberg Gerüchteküche munter weiter. War zuletzt Sturmhüne Ole Sæter von Rosenborg Trondheim im Gespräch, wird nun ein junger Angreifer aus Tschechien mit den Franken in Verbindung gebracht.

1. FC Nürnberg schielt angeblich auf Tschechen-Stürmer Vaclav Sejk

Gemeint ist Vaclav Sejk von Sparta Prag. Die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte um Sejk sind unter anderem auf dem tschechischen Portal „ruik.cz“ nachzulesen. Dem Club wird Interesse am 21-Jährigen nachgesagt, der auch bei einigen Klubs aus den Niederlanden und Portugal auf dem Zettel stehen soll. Mit Jagiellonia Bialystok machte auch ein Erstligist aus Polen Sejk schöne Auge, handelte sich vom jungen Stürmer jedoch einen Korb ein.

Bei Sparta Prag ist Vaclav Sejk nur zweite Wahl. So verwundert es nicht, dass es in der 1. FC Nürnberg Transfernews heißt, dass Sparta bei seinem Ersatzmann Gesprächsbereitschaft bezüglich eines Transfers signalisiert. Sowohl ein Verkauf als auch eine Leihe seien denkbar.

U21-Nationalstürmer Sejk wartet auf Durchbruch bei Sparta Prag

Bei Sparta Prag wartet Vaclav Sejk weiterhin auf den großen Durchbruch, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre innerhalb Tschechiens verliehen war. In den letzten sechs Ligaspielen vor der Winterpause verbuchte der Rechtsfuß nur einen Kurzeinsatz. Insgesamt kam Sejk, dessen Marktwert auf eine halbe Million Euro taxiert wird, in der Hinrunde auf 16 Pflichtspieleinsätze, dabei aber fast immer als Joker.

Lediglich ein Treffer glückte dem Junioren-Nationalspieler, der bei der U21-Auswahl eine feste Größe und Kapitän ist und seine Treffsicherheit durchaus erfolgreich unter Beweis stellen konnte (6 Tore in 23 Länderspielen). Wie konkret die 1. FCN Transfergerüchte um Vaclav Sejk sind, ist schwer einschätzbar.

FCN-Flirt Vaclav Sejk: Kein Sturmtank wie Andersson oder Sæter

Zwar ist hinlänglich bekannt, dass Nürnberg noch einen Mittelstürmer im Januar verpflichten will. Doch Sejk ist mit einer Körpergröße von 1,80 Meter allerdings eine ganz andere Kategorie als der wuchtige Probestürmer Sebastian Andersson (1,90 m) oder der ebenfalls gehandelte Ole Sæter (1,93 m).

Derweil könnte sich beim 1. FC Nürnberg noch auf der Seite der Abgänge etwas tun. So kursieren aktuell Hertha BSC Transfergerüchte um Johannes Geis. Der Sechser ist in Nürnberg nicht mehr sonderlich gefragt. Bislang haben im Januar-Transferfenster mit Mats Møller Dæhli an Molde FK und Christoph Daferner an Ligarivale Fortuna Düsseldorf zwei Offensivakteure das Max-Morlock-Stadion verlassen.