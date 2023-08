Transfergerüchte: 1. FC Köln & VfB Stuttgart heiß auf Charles Pickel

Donnerstag, 03.08.2023 - 13:11 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Kommen sich der 1. FC Köln und VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ins Gehege? Die Bundesliga-Rivalen bemühen sich angeblich intensiv um Charles Pickel, wie Medien aus der Schweiz vermelden. Derzeit steht der zentrale Mittelfeldspieler noch bei Cremonese in Italien unter Vertrag, liebäugelt aber nach dem Abstieg aus der Serie A mit einem Wechsel - in die Bundesliga?

Obwohl der 1. FC Köln mit Jacob Christensen einen Ersatz, für den zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Ellyes Skhiri verpflichtete, könnten die Domstädter noch eine weitere Verstärkung für das Mittelfeldzentrum holen. Charles Pickel soll in den Fokus der Kölner gerückt sein, wie das Portal „4-4-2.ch“ verlauten lässt.

Medien: 1. FC Köln will Charles Pickel von Cremonese ausleihen

Bereits vor zwei Jahren rankten sich 1. FC Köln Transfergerüchte um Charles Pickel. Heuert der Schweizer mit kongolesischen Wurzeln nun mit zweijähriger Verspätung bei den Geißböcken an? Die Transfergerüchte scheinen sich zumindest schon auf Betriebstemperatur zu befinden. Denn der FC habe der US Cremonese bereits ein Angebot für den 26-Jährigen unterbreitet, heißt es weiter in der 1. FC Köln Transfernews.

Und noch weitere Details sind durchgesickert. So wollen die Kölner Pickel inklusive Kaufoption vom Absteiger der Serie A für ein Jahr ausleihen. Vertraglich ist der Mittelfeldakteur, der sowohl auf der Sechs als auch der Acht agieren kann, noch bis 2026 an Cremonese gebunden. Der Marktwert des früheren U20-Nationalspielers wird auf 3,8 Millionen Euro taxiert.

Nach Cremonese-Abstieg: Charles Pickel will weg - nach Köln?

Charles Pickel, der aus der Jugend des FC Basel stammt, war erst im letzten Jahr nach Auslandstationen bei Grenoble Foot in Frankreich und Famalicāo in Portugal für 3,8 Millionen Euro nach Cremonese gewechselt. Bei den Italienern eroberte sich der technisch beschlagene Rechtsfuß auf Anhieb einen Stammplatz und übernahm eine zentrale Rolle. So kam Pickel in 33 Partien (1 Tor) der Serie A zum Einsatz.

Doch nach dem sofortigen Abstieg der US Cremonese strebt Charles Pickel einen Vereinswechsel an. Schließlich will der Mittelfeld-Organisator, der als guter Balleroberer gilt und dank seiner robusten Statur (1,87 Meter) auch über reichlich Zweikampfhärte verfügt, weiterhin erstklassig spielen. Vielleicht beim 1. FC Köln?

FC-Konkurrenz: Angebot des VfB Stuttgart für Pickel abgelehnt

Das Interesse der Kölner an Charles Pickel scheint ausgeprägt zu sein. Doch gleiches gilt auch für den VfB Stuttgart. Und auch die VfB Stuttgart Transfergerüchte um Pickel sind ebenfalls heiß. Die Schwaben, die anders als der 1. FC Köln eine Festverpflichtung anstreben, sollen ihrerseits ein erstes Angebot abgegeben haben. Cremonese lehnte dies jedoch ab, wurde es doch als zu gering eingeschätzt.

Der VfB ist aber wohl gewillt, für Spielmacher Pickel eine verbesserte Offerte einzureichen. Somit bahnt sich ein spannender Transferstreit zwischen Stuttgart und Köln an. Ausgang offen. Auch beim VfL Wolfsburg sowie den türkischen Schwergewichten Besiktas und Galatasaray soll sich Charles Pickel auf dem Radar befinden.