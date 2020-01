Transfergerüchte: 1. FC Köln beobachtet wohl Jules Van Cleemput

Samstag, 18.01.2020 - 10:33 Uhr

Von: Asanka Schneider

Endlich beginnt die Rückrunde in der Bundesliga. Das wird man sich auch beim 1. Köln denken, denn der Klub konnte sich nach und nach aus dem Tabellenkeller befreien. Die letzten drei Partien konnte man siegreich gestalten. Darunter gab es Siege über Leverkusen, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt zu bejubeln.

In der Winterpause wollte man weiter an sich arbeiten, um das Ziel Klassenerhalt am Ende der Spielzeit zu packen. Noch liegt den Kölnern ein hartes Stück Arbeit vor ihnen! Nicht mehr mit dabei ist Louis Schaub, der überraschend an den Hamburger SV ausgeliehen wurde! Der Österreicher gilt als Edeltechniker, weswegen der Transfer auch überraschte.

Jules Van Cleemput im Visier des 1. FC Köln?

Ebenso wurde Darko Churlinov an den VfB Stuttgart abgegeben, der nun ebenfalls wie Schaub, in der 2. Liga kickt. Auf der anderen Seite wurde Mark Uth vom FC Schalke 04 und Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Die Suche nach Verstärkungen scheint aber noch nicht beendet zu sein, denn wie das Portal „Voetbalnieuws.be“ berichtet, sollen die Domstädter ein Auge auf Jules Van Cleemput geworfen haben.

Der 22-jährige Rechtsverteidiger steht demnach seit geraumer Zeit unter Beobachtung. Jules Van Cleemput steht aktuell bei KV Mechelen in Belgien unter Vertrag. Den Durchbruch schaffte der ehemalige belgische U21-Nationalspieler in dieser Saison, nachdem er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Jupiler Pro League schaffte.

Jules Van Cleemput packt Durchbruch bei KV Mechelen

Zudem gewann er mit dem KV Mechelen auch noch den belgischen Pokal. Das Finale musste er von der Tribüne mitverfolgen, da er an den Folgen einer Knöchelverletzung insgesamt elf Spiele verpasste. Dennoch gehörte Jules Van Cleemput in der vorherigen Saison bereits zum Stammpersonal.

Seinen Anspruch als Stammspieler konnte der Rechtsverteidiger auch in dieser Saison eindrucksvoll untermauern. 20 Einsätze von 22 möglichen Partien in der Liga – alle von Beginn an. Dazu kommt noch ein Einsatz im belgischen Supercup. Jules Van Cleemput gehört zurecht in die Startelf vom KV Mechelen. Mit seinen Leistungen hat er jedoch auch Begehrlichkeiten geweckt und so tauchen 1. FC Köln Transfergerüchte auf, wonach der Bundesligist, Van Cleemput wohl gerne verpflichten möchte.

SC Paderborn ebenfalls an Jules Van Cleemput interessiert

Dieser hat jedoch noch einen Vertrag bis 2022, wobei der Verein noch eine Option besitzt, das Arbeitspapier bis 2023 verlängern zu können. Dennoch dürfte eine mögliche Ablöse recht gering ausfallen, denn der Marktwert des Rechtsverteidigers, der im Übrigen auch in der Innenverteidigung agieren kann, beläuft sich laut Transfermarkt.de auf 1,3 Millionen Euro.

Die Transfermarkt Bundesliga Gerüchte nennen aber nicht nur den 1. FC Köln als möglichen Interessenten. So wird auch dem SC Paderborn Interesse an Jules Van Cleemput nachgesagt. Der Konkurrent der Kölner soll den Belgier ebenfalls eingehend beobachtet und ihn demnach auf dem Zettel haben.