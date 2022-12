Transfergerüchte: 1. FC Kaiserslautern heiß auf Lustenau-Stürmer Bryan Teixeira

Freitag, 09.12.2022 - 08:12 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der 1. FC Kaiserslautern einen neuen Außenstürmer auf dem Radar? Aus Österreich schwappen zumindest 1. FCK Transfergerüchte über die Alpen, wonach Bryan Teixeira von Austria Lustenau gesteigertes Interesse des Zweitligisten weckt. Aber auch in der österreichischen Bundesliga steht Teixeira hoch im Kurs.

Eine exklusive Transfernews von „Sky Austria“ bringt Bryan Teixeira von Austria Lustenau beim 1. FC Kaiserslautern ins Spiel. Demnach sollen die FCK-Verantwortlichen bereits beim österreichischen Erstligisten ihr Interesse am 22-jährige Flügelstürmer hinterlassen haben. Allerdings sollen auch namhafte Teams aus Oberhaus der Alpenrepublik ein Auge auf Teixeira geworfen haben. Namentlich werden Sturm Graz, Rapid Wien sowie LASK Linz genannt.

FCK wohl interessiert: Topscorer Bryan Teixeira hat Marktwert verdreifacht

Bryan Teixeira dreht in der laufenden Saison mächtig auf. In 16 Ligaspielen verbuchte der junge Franzose mit Wurzeln auf den Kap Verden sechs Tore und sieben Vorlagen für Austria Lustenau. Damit führt Teixeira die Scorerwertung der österreichischen Bundesliga gemeinsam mit Keito Nakamura (LASK) an. Das hat sich offenbar bis ins Fritz-Walter-Stadion herumgesprochen.

Dank seiner konstant starken Leistung konnte FCK-Flirt Bryan Teixeira seinen Marktwert im Saisonverlauf mehr als verdreifachen. Dieser wird derzeit mit 1 Million Euro angegeben. Bei Austria Lustenau hat der Angreifer noch einen gültigen Vertrag bis 2024. Die Vorarlberger hatten Teixeira erst im vergangenen Sommer nach vorheriger Leihe fest von seinem Jugendklub Clermont Foot verpflichtet. Eine Ablöse mussten die Vorarlberger nicht aufbringen.

Bryan Teixeira: Das sind die Stärken des Offensiv-Allrounders

Bryan Teixeira wird als technisch versierter und kreativer Stürmer beschrieben, der vor allem mit seiner Dynamik, seinem Torabschluss und seinen Eins-gegen-eins-Situationen zu gefallen weiß. Darüber hinaus ist er ein echter Offensiv-Allrounder.

Der Nationalspieler der Kap Verden, der im Sommer sein Länderspieldebüt feierte, beackert in Lustenau vornehmlich die linke Außenbahn. Doch darüber hinaus kann der 1,73 Meter große Rechtsfuß auf als Rechtsaußen sowie diversen Positionen im offensiven Zentrum bekleiden.

1. FC Kaiserslautern: Teixeira als Redondo-Nachfolger?

Ob die 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte wirklich heiß sind, bleibt abzuwarten. Akuter Personalbedarf an einem Außenstürmer besteht aber nicht. Zumal man erst zu Saisonbeginn mit Aaron Opoku einen Linksaußen von Hamburger SV verpflichtete. Dennoch könnten an den Spekulationen in der 1. FCK Gerüchteküche um Bryan Teixeira durchaus etwas dran sein.

Zum einen könnte der Flügelflitzer ein möglicher Nachfolger von Kenny Prince Redondo sein. Der Vertag des 28-jährigen Angreifers (5 Tore, 4 Vorlagen) läuft im Sommer aus, ein Verbleib auf dem Betzenberg ist nicht gesichert. Zum anderen könnte Teixeira auch als Backup von Terrence Boyd fungieren, wenngleich er im Gegensatz zum wuchtigen und robusten Mittelstürmer ein ganz anderer Spielertyp ist.

Mögliche Szenarien für 1. FCK Transfer von Bryan Teixeira

Dass der 1. FC Kaiserslautern Bryan Teixeira aber schon zur Rückrunde an Bord holen will, ist unwahrscheinlich. Zumal auch Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider allen Avancen der Interessen einen Riegel vorschob: „Wir sind im Winter nicht bestrebt, einen unserer wichtigsten Spieler abzugeben.“ Es sei denn, es trudelt ein „wirklich unmoralisches Angebot“ ein. Für einen Verkauf im Sommer signalisieren die Vorarlberger allerdings Verkaufsbereitschaft.

Ein denkbares Szenario für einen 1. FC Kaiserslautern Transfer von Teixeira ist, dass der Zweitligist sich im Januar bereits via Vorvertrag die Dienste des Flügelflitzers für die kommende Saison sichert. Oder er doch im Winter verpflichtet und für den Rest der laufenden Saison an Austria Lustenau verliehen wird.