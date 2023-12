Transfergerüchte: Lautern hat Darmstadt-Stürmer Filip Stojilkovic an der Angel

Donnerstag, 21.12.2023 - 08:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der stark kriselnde 1. FC Kaiserslautern bemüht sich offenbar um Filip Stojilkovic von Darmstadt 98. Beim Mittelstürmer und den Lilien stehen die Zeichen auf Trennung, wobei Stojilkovic auf dem Betzenberg die Abhängigkeit des FCK von Top-Torjäger Ragnar Ache beheben könnte. Spekulationen über die Wechselmodalitäten machen bereits die Runde.

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen heftigen Absturz in der gerade beendeten Hinrunde der 2. Liga hingelegt. Anfang Oktober grüßten die Roten Teufel noch vom 3. Platz, doch nach zuletzt sieben Pleiten in acht Spielen wurden die Pfälzer bis auf den 15. Platz durchgereicht. Die anhaltende Krise ist auch mit Stürmer Ragnar Ache verbunden. Den Lauterns Top-Torjäger (6 Tore) fiel zuletzt wochenlang verletzungsbedingt aus und konnte von den anderen FCK-Stürmern nicht adäquat ersetzt werden.

Filip Stojilkovic: Darmstadts Rekordtransfers vor Wechsel zum 1. FCK?

Daher reifen beim 1. FCK die Transferpläne, im Winter einen zusätzlichen Stürmer ins Fritz-Walter-Stadion zu holen. Ganz heißer Kandidat ist Filip Stojilkovic vom SV Darmstadt 98. Diese 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte machte der „kicker“ publik. Der 23-Jährige avancierte erst Anfang des Jahres zu Darmstadt 98 Rekordtransfer, nachdem der SVD Stojilkovic für kolportierte 2 Millionen Euro vom FC Sion aus der Schweiz verpflichtete.

Doch beim Bundesliga-Abstiegskandidaten steht Filip Stojilkovic diese Saison nicht mehr hoch im Kurs. In den letzten drei Partien wurde der Schweizer von 98-Trainer Torsten Lieberknecht nicht einmal ins Aufgebot beordert. Bislang musste sich Stojilkovic mit sechs Einwechslungen in der laufenden Bundesliga-Saison zufriedengeben, in denen ihm keine Torbeteiligung glückte.

Lieberknecht „unzufrieden“ mit Lautern-Schreck Stojilkovic

Dass Filip Stojilkovic vor dem Aus steht, unterstreichen aktuelle Darmstadt 98 Transfernews. „Filip war krank, aber ich war auch unzufrieden mit ihm - auf und neben dem Platz“ ließ Lieberknecht dem „Lillienblog“ wissen. Eine Stojilkovic-Trennung im Winter gilt in der Bundesliga Gerüchteküche trotz gültigem Vertrag bis 2027 als sehr wahrscheinlich.

Beim 1. FC Kaiserslautern konnte Filip Stojilkovic offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn letzte Saison markierte der 1,86 Meter große Rechtsfuß ausgerechnet gegen die Pfälzer beim 2:0-Erfolg im direkten Zweitliga-Duell beider Teams beide SVD-Treffer. Ansonsten traf Stojilkovic in den restlichen 22 Pflichtspielen im Darmstadt-Trikot nur einmal.

1. FC K’lautern: Leih-Transfer von Stojilkovic zeichnet sich ab

Als robuster, physischer starke Mittelstürmer und giftige Kämpfernatur würde Filip Stojilkovic zweifelsohne sehr gut zum 1. FC Kaiserslautern passen. Und da mit Ausnahme von Ragnar Ache alle anderen Angreifer wie Richmond Tachie oder Terrence Boyd (beide 2 Tore) unter einer anhaltenden Torflaute leiden und keine Konstanz an den Tag legen, könnte der FCK Stojilkovic trotz dessen mauer Torquote durchaus gebrauchen.

Und der Flirt zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Filipp Stojilkovic scheint heiß zu sein. Im Gespräch ist, dass der ehemalige U21-Nationalspieler die Rückrunde auf Leihbasis beim Zweitligisten verbringt. Zudem könnte in diesem sich anbahnenden FCK Transfer eine Kaufoption für die Roten Teufel verankert werden.