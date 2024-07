Transfergerüchte: 1. FC Kaiserslautern streckt Fühler nach Batmaz aus

Montag, 01.07.2024 - 13:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verliert Preußen Münster etwa Malik Batmaz? Der Mittelstürmer schoss seinen Klub mit 17 Toren in der 3. Liga zum Aufstieg. Doch nun könnten sich die Wege in diesem Sommer trennen, wenn man den aktuellen 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchten Glauben schenken kann. Wie die „BILD“ berichtet, sollen die Roten Teufel am Mittelstürmer interessiert sein.

Dabei soll das Interesse der FCK-Verantwortlichen sehr groß sein. So einfach wird ein Transfer des Deutsch-Türken jedoch nicht. Vor allem, weil der Klub finanziell nicht auf Rosen gebettet ist und zugleich eine Ablöse nach Münster überweisen müsste, sollte man den Angreifer tatsächlich von den „Schwarz-Grün-Weißen“ lotsen wollen.

Batmaz fühlt sich in Münster wohl

Malik Batmaz fühlt sich hingegen bei Preußen Münster wohl, wie er gegenüber der Boulevardzeitung anmerkt: „Fakt ist, dass ich mich mit meiner Frau in Münster und bei Preußen total wohlfühle. Die Stadt hat eine extrem hohe Lebensqualität, der Verein ist toll. Unsere Entscheidung vor einem Jahr, von Karlsruhe hierhin zu wechseln, war die bislang beste meiner Karriere. Tatsächlich können wir uns gut vorstellen, später einmal, nach meiner aktiven Laufbahn, hier heimisch zu werden.“

Jedoch kennen wir alle das schnelllebige Fußballgeschäft und das ist auch „Batman“ nicht fremd. Zumal das Transferfenster bis zum 31. August geöffnet ist und jede Menge auf dem Transfermarkt passieren könnte. Bei Preußen Münster besitzt der 24-jährige indes noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Bedeutet auch, sollte man den Vertrag mit Batmaz nicht verlängern, so liefe man Gefahr, den Torjäger in einem Jahr ablösefrei gehen lassen zu müssen.

Batmaz-Berater sondiert Angebote

Für die Preußen kam er in abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 42 Einsätze. Dabei stellte er seinen Torriecher eindrucksvoll unter Beweis. Satte 18 Tore konnte Malik Batmaz erzielen und dabei steuerte weitere 4 Torvorlagen bei. Kein Wunder also, dass Preußen Münster in der nächsten Saison in der 2. Liga antreten wird.

Aktuell konzentriert er sich auf die Vorbereitung mit seinem aktuellen Klub und verweist gleichzeitig auf seinen Berater Murat Lokurlu, der sämtliche Anfragen sichtet. Eben auch jene des 1. FC Kaiserslautern, sofern die Roten Teufel weiterhin Interesse am Mittelstürmer zeigen sollen.

Kann ´Lautern die Ablöse stemmen?

Bei einem aktuellen Marktwert von circa 700.000 Euro wäre er für Kaiserslauterer Verhältnisse sicherlich nicht günstig zu haben. Das weiß man auch rund um das Fritz-Walter-Stadion. Konkrete Gespräche fanden noch nicht statt, wie es heißt. Das könnte sich jedoch demnächst ändern.

Beim 1. FC Kaiserslautern könnte er zudem einen neuen Anlauf im Unterhaus der Bundesliga nehmen, sofern das Angebot stimmt. Genau darauf wird es am Ende ankommen. Malik Batmaz wird Preußen Münster wahrscheinlich nur dann verlassen, wenn die aufgezeigte Perspektive und das Gehalt im Einklang zueinanderstehen werden.