Transfergerüchte: 1. FC Kaiserslautern schielt auf Verteidiger Serge Müller

Donnerstag, 22.12.2022 - 08:07 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der 1. FC Kaiserslautern in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz Verstärkung für die Abwehr auserkoren? Wie aus einer 1. FCK Transfernews aus der Alpenrepublik hervorgeht, steht Innenverteidiger Serge Müller vom FC Schaffhausen bei den Roten Teufeln auf der Liste. Vor allem mit Blick auf die kommende Saison ist das kolportierte Interesse nachvollziehbar.

Wenn im Januar der Transfermarkt seine Pforten öffnet, plant der 1. FC Kaiserslautern gleich drei Neuzugänge an Bord zu holen. Gesucht werden ein Sechser, ein Boyd-Backup im Sturm sowie ein Innenverteidiger, der möglichst auch auf der linken Abwehrseite agieren kann. Wird der Schweizer Serge Müller die neue Defensivkraft?

Dauerbrenner & Kapitän: 1. FCK hat Serge Müller aus Schaffhausen im Visier

Gemäß aktueller 1. FC Kaiserlautern Transfergerüchten soll der 22-Jährige vom FC Schaffhausen ein Thema auf dem Betzenberg sein. Das berichten zumindest die „Schaffhausener Nachrichten“. Müller ist beim Schweizer Zweitligisten absolute Stammkraft und Leistungsträger. Zudem trägt der U21-Nationalspieler trotz seines jungen Alters die Kapitänsbinde.

Beim FCS ist der 1,86 Meter große Abwehrmann, der vornehmlich als Innenverteidiger eingesetzt wird, im Defensivverbund eine ganz feste Größe. Schließlich stand Serge Müller in den letzten 60 Ligaspielen immer die vollen 90 Minuten auf dem Platz! Und in der laufenden Saison der Challenge League, in der Schaffhausen als Achter in den unteren Tabellenregionen überwintert, hat der Lautern-Flirt in 18 Partien drei Tore erzielt.

Macht 1. FC Kaiserslautern Transfer von Serge Müller im Winter Sinn?

Dennoch: Ein optimaler 1. FC Kaiserslautern Transfer im Winter wäre Serge Müller nicht wirklich. Zwar ist der Rechtsfuß variabel einsetzbar und kann auch als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld aushelfen. Doch die linke Abwehrseite ist nicht gerade sein Hoheitsgebiet.

Allerdings könnte FCK-Trainer Dirk Schuster in der Rückrunde, in der der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern als Tabellenvierter sogar noch vom Durchmarsch in die Bundesliga träumen darf, die Defensive etwas umstellen. Eine Möglichkeit ist, dass Boris Tomiak auf die Sechs vorgezogen wird und Serge Müller dessen Part in der Innenverteidigung übernimmt.

1. FCK: Kommt Serge Müller im Sommer? Lautern mit Personalbedarf

Interessant sind die FCK-Spekulationen um Müller aber allen voran mit Blick auf die kommende Saison. Denn nach aktuellem Stand hat Sommer-Neuzugang Lars Bünning als einzige Defensivkraft einen gültigen Vertrag für die nächste Spielzeit. Zudem kehrt Nachwuchskraft Neal Gibs von seiner Leihe zurück. Bei allen anderen Abwehrspielern der Pfälzer läuft das Arbeitspapier Ende Juni aus!

Serge Müller könnte im Fritz-Walter-Stadion somit tatsächlich ein Kandidat für einen Sommerwechsel sein, wenn die Verhandlungsgespräche mit Stammkräften wie Tomiak nicht zielführend sind. Doch wie es in der Transfermarkt Gerüchteküche heißt, weckt Serge Müller bei mehreren Klubs aus dem Ausland Begehrlichkeiten. Vertraglich ist der kopfballstarke Defensivspezialist noch bis zum 30. Juni 2024 an den FC Schaffhausen gebunden. Und angesichts eines Marktwerts von 400.000 Euro wäre Müller auch kein Schnäppchen.