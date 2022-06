1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte: Erik Thommy im Anflug auf den Betze?

Donnerstag, 02.06.2022 - 09:00 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bastelt der 1. FC Kaiserslautern an einem Transfercoup? Der Zweitliga-Aufsteiger ist offenbar am Erik Thommy interessiert, dessen auslaufender Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängert wird. Somit kommt der offensiven Mittelfeldspieler ablösefrei auf den Transfermarkt. Doch in der 2. Liga Gerüchteküche wird auch Fortuna Düsseldorf Interesse am 27-Jährigen nachgesagt.

Die Wege von Erik Thommy und dem VfB Stuttgart werden sich im Sommer nach vier gemeinsamen Jahren trennen. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, den Ende Juni auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern. Nun scheint der 1. FC Kaiserslautern seine Chance zu wittern. Denn wie der „kicker“ in seiner Printausgabe vermeldet, sind die Roten Teufel an Thommy interessiert.

Erik Thommy als Königstransfer für 1. FC Kaiserslautern?

Sollten sich die 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte bestätigen und die Pfälzer den schnellen Offensivmann, der auf beiden Flügeln wirbeln kann, an Land ziehen, wäre es natürlich ein Königstransfer. Zwar spielte Erik Thommy auch wegen längerer Verletzungspausen beim VfB Stuttgart zuletzt kaum eine Rolle, doch für den FCK wäre er qualitativ eine absolute Bereicherung.

Zudem kennt Thommy den Klub und das legendäre Fritz-Walter-Stadion noch bestens aus der Vergangenheit. Denn von Januar 2015 bis Januar 2016 spielte er auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern. Kommt es nun zur Re-Union?

1. FCK müsste für Thommy an Gehaltsobergrenze gehen

Zwar wäre ein 1. FC Kaiserslautern Transfer von Thommy ablösefrei möglich. Jedoch müssten die Roten Teufel für den Offensivakteur an die Gehalts-Schmerzgrenze gehen. Für Erik Thommy, der in der abgelaufenen Saison fast ausschließlich als Joker zwölf Pflichtspiele für den VfB bestritt, könnte der Schritt zurück von der Bundesliga runter in die 2. Liga ebenfalls eine Chance sein, seiner schleppenden Karriere neuen Aufschwung zu verpassen.

Denn beim 1. FCK würde Erik Thommy auf Anhieb den Status eines Führungsspielers genießen. Und FCK-Trainer Dirk Schuster hätte überdies einen gestandenen und erfahrenen Leitwolf in seinen Reihen, der es während seiner Stationen beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf auf fast 100 Bundesliga (9 Tore, 14 Vorlagen) brachte.

Auch Fortuna Düsseldorf will Thommy zurück

Apropos Fortuna Düsseldorf: Der künftige Zweitliga-Ligarivale des 1. FC Kaiserslautern baggert ebenfalls an den Diensten seines Ex-Spielers. Thommy verbrachte die Saison 2019/20 auf Leihbasis bei den Rheinländern und zählte damals zu den absoluten Stammkräften. Der Flügelflitzer wirkte in allen 34 Bundesligaspielen mit und sammelte elf Scorerpunkte (6 Tore, 5 Vorlagen).

In Düsseldorf spielte Erik Thommy, dessen Marktwert aktuell auf 1,8 Millionen Euro geschätzt wird, mit die beste Saison seiner Karriere. Weswegen die Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte um eine geplante Rückholaktion von Thommy plausibel sind. Ob am Ende Fortuna Düsseldorf oder der 1. FC Kaiserslautern den Transferpoker entscheiden, ist derzeit völlig offen. Wobei sich für Thommy garantiert noch weitere Optionen auf dem Transfermarkt ergeben dürften.