Transfergerüchte: 1. FC Kaiserslautern am ablösefreien Kevin Goden interessiert?

Samstag, 12.06.2021 - 09:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern hat in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt geschafft und darf auch in der kommenden Spielzeit erneut in der 3. Liga antreten. Aufatmen also am Betzenberg! Nun geht die Kaderplanung in die nächste Runde, nachdem man bereits Boris Tomiak (Fortuna Düsseldorf II) und René Klingenburg (Viktoria Köln) ablösefrei verpflichten konnte.

Die Kaderplanung dürfte noch nicht abgeschlossen sein und so blicken die Roten Teufel in Richtung des 1. FC Nürnberg, wo Kevin Goden keinen guten Stand genießt. Der 22-jährige, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, könnte die Franken verlassen.

Goden ohne Chancen bei den Profis des 1. FC Nürnberg

Wie das Portal „liga3-online.de“ erfahren haben will, scheint man sich beim 1. FC Kaiserslautern mit dem Angreifer näher zu befassen. Zuletzt durfte Kevin Goden lediglich in der Regionalliga Bayern antreten, deren Saison aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wurde.

Während er bei den Profis in der 2. Liga keine Berücksichtigung fand, kam er für die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg einmal im Ligapokal als auch 5 Mal in der Liga zum Einsatz (4 Treffer / 2 Vorlagen).

Holt Antwerpen seinen Ex-Schützling nach Kaiserslautern?

Trotz seiner 4 Treffer sowie 2 Torvorlagen in fünf Ligapartien scheinen sich die Wege zwischen Kevin Goden und dem 1. FC Nürnberg zu trennen. Der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler, der seine Jugend beim 1. FC Köln verbrachte und im Sommer 2018 zum „Glubb“ kam, hat mit dem aktuellen FCK-Trainer Marco Antwerpen eine Gemeinsamkeit.

Beide kennen sich aus der Zeit, als Goden in der Saison 2019/20 an Eintracht Braunschweig verliehen wurde, wo der heutige ´Lauterer-Coach Trainer war. Für die Niedersachsen lief er insgesamt in 7 Partien auf, ehe es wieder zurück ins Frankenland ging.

Goden einer für die rechte Seite

Nun könnten sich die Wege erneut kreuzen, denn die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern sollen an Kevin Goden interessiert sein. Da sein Vertrag in Kürze ausläuft, wäre der gebürtige Bonner ablösefrei zu haben. Interessant aus Sicht der Roten Teufel: Goden kann die komplette rechte Seite beackern.

So kann der Rechtsfuß nicht nur als Rechtsaußen agieren, sondern eben auch im rechten Mittelfeld und gar als Rechtsverteidiger. Polyvalent einsetzbar eben! Allerdings schwirren nicht nur 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte umher, sondern auch andere Klubs sollen am 22-jährigen durchaus Interesse gezeigt haben.

SV Meppen blitzt ab - Roda kerkrade mit von der Partie

Der SV Meppen soll ein Kandidat sein, der an Kevin Goden dran sein soll. Die Meppener haben bereits ein Angebot vorgelegt, welches der Spieler abgelehnt haben soll. Und auch in den Niederlanden soll der 1,83m große Angreifer Interessenten haben, wenn man den Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Namentlich genannt wird hierbei der niederländische Zweitligist Roda Kerkrade. Wie die Zukunft von Kevin Goden aussieht, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich herauskristallisieren. Sollte Goden zum FCK wechseln, so wäre er der dritte Neuzugang in diesem Sommer.