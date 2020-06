Transfergerüchte: Quartett aus HSV, 1. FC Köln, Werder & Stuttgart an Danso dran?

Samstag, 06.06.2020 - 10:16 Uhr

Von: Asanka Schneider

Führt der Weg von Kevin Danso zurück in die Bundesliga? Der Österreicher wechselte bekanntlich im Spätsommer 2019 auf Leihbasis in die Premier League zum FC Southampton. Rund vier Millionen Euro legte der englische Klub für den Verteidiger auf den Tisch. Nun scheinen sich die Wege wieder zu trennen!

Zurück müsste er demnach zum FC Augsburg, aber so sicher scheint es nicht zu sein, dass der Österreicher erneut für die Fuggerstädter spielt. Wie „Sky“ berichtet, haben gleich vier deutsche Klubs ihre Fühler nach dem Österreicher mit ghanaischen Wurzeln ausgestreckt.

FC Southampton lässt Kaufoption für Danso verstreichen

Zwar habe der FC Southampton eine Kaufoption für Kevin Danso, diese jedoch nicht gezogen. Während „Sky“ berichtet, dass diese bei 8 Millionen Euro läge, gibt das Portal „Transfermarkt.de“ sogar 11 Millionen Euro an. Wie dem auch sei, Trainer Ralph Hasenhüttl hält große Stücke auf seinen Landsmann, aber eine Verpflichtung wird es anscheinend nicht geben.

Gut möglich aber auch, dass man durch die Folgen der Corona-Pandemie auf eine niedrige Ablösesumme hofft. Hier herrscht auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf und so bringen sich andere Klubs in puncto Kevin Danso in Stellung! „Sky“ berichte von gleich vier deutschen Vereinen, die heiß auf den Innenverteidiger sein sollen.

Werder Bremen mit Interesse an Kevin Danso?

So soll beispielsweise der SV Weder Bremen ein Auge auf den U21-Nationalspielers Österreichs geworfen haben. 18 Einsätze konnte Danso für sein Heimatland bestreiten, in denen er sogar drei Tore erzielte. In der englischen Premier League kam Danso in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend zu 10 Einsätzen, in denen ihm eine Torvorlage gelang.

Zuletzt wurde er von Trainer Hasenhüttl allerdings auch nicht mehr berücksichtigt. Danso, der nicht nur in der Abwehrzentrale auflaufen kann, sondern auch auf beiden Außenverteidigerpositionen, wäre eine interessante Option für die Nordlichter. Die Transfermarkt Gerüchteküche bringt jedoch noch weitere Interessenten zum Vorschein.

1. FC Köln ebenfalls mit von der Partie

So soll auch der 1. FC Köln als möglicher Abnehmer für Kevin Danso gelten, der für den FC Augsburg immerhin 44 Spiele in der Bundesliga absolvierte (3 Tore/ 2 Vorlagen). Die 1. FC Köln Transfergerüchte gehen soweit, dass man sehr am Spieler interessiert sei. Knackpunkt könnte allerdings noch die mögliche Ablösesumme zwischen 8 und 11 Millionen Euro sein.

Der Marktwert des 21-jährigen beträgt aktuell 6,3 Millionen Euro. Wie fast jeder Spieler weltweit wurde auch Dansos Marktwert bedingt durch die Corona-Krise heruntergesetzt. Dieser lag bis Anfang April noch bei rund 7 Millionen Euro. Beim FC Augsburg hat der flexibel einsetzbare Verteidiger noch einen Vertrag bis 2024.

VfB Stuttgart und der HSV mischen ebenfalls mit

Und auch aus der 2. Liga gibt es mit dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart gleich zwei Klubs, die ebenfalls an einen Transfer von Danso denken. Hierbei spielt jedoch die Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison eine gewichtige Rolle, denn ein Wechsel ins Unterhaus des deutschen Fußballs, wird Kevin Danso sich sicherlich nicht vorstellen können.

Im Winter war wohl RB Leipzig dicht an einer Verpflichtung dran. Die Augsburger reichten ihr Veto ein und der Wechsel scheiterte. Mittlerweile sind die Leipziger keine Option mehr.