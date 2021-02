Transfergerüchte: FC Schalke & Werder Bremen an Torwart Altay Bayindir dran?

Mittwoch, 17.02.2021 - 11:17 Uhr

Von: Robert Freiberg

Haben der FC Schalke und Werder Bremen einen neuen Torwart im Visier? Laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte zählen die beiden Ligarivalen zu den Interessenten an Altay Bayindir. Der Torwart glänzte vor allem in den letzten Wochen im Kasten von Fenerbahce Istanbul und hat damit Begehrlichkeiten bei mehreren Klubs aus dem Ausland geweckt. Wie realistisch ist ein Wechsel des aufstrebenden Keepers zum FC Schalke oder Werder Bremen?

Altay Bayindir sorgte in den letzten Wochen in der türkischen Süper Lig regelmäßig für Aufsehen. Der 22-Jährige, der erst seine zweite Saison als Stammkeeper von Fenerbahçe Istanbul erlebt, avancierte gleich in mehreren Spielen des Klubs von Mesut Özil zum Matchwinner. Mit reihenweisen Glanzparaden ist Bayindir derzeit einer der Garanten, dass Fener weiter im Titelrennen mitmischt. Doch die Leistungen des Shootingstars sind international nicht unbemerkt geblieben.

FC Schalke Transfergerüchte: Verpflichtung von Bayindir nicht vorstellbar

Wie das türkische Portal „Fanatik“ vermeldet, bekunden mit dem FC Schalke 04 und Werder Bremen zwei Teams aus der Bundesliga Interesse am türkischen Schlussmann. Auf Schalke könnte Altay Bayindir womöglich in die Fußstapfen der aktuellen Nummer eins Ralf Fährmann treten.

Doch die FC Schalke Transfergerüchte um Bayindir sind mit Vorsicht zu genießen und ein Schalke Transfer des 1,98 Meter Torhüter nicht sonderlich realistisch. Aus mehreren Gründen. Zum einen taumeln die Knappen als abgeschlagenes Schlusslicht der 2. Liga entgehen. Neben der sportlichen Lage sprechen außerdem die finanziellen Rahmenbedingungen gegen einen Wechsel.

Auch Werder Wechselgerüchte um Bayindir wenig realistisch

Altay Bayindir hat bei Fenerbahce noch Vertrag bis 2023, während sein Marktwert auf 11 Millionen Euro hochschoss. Der türkischen Spitzenklub soll seinem Torwart ein Preisschild von 15 bis 20 Millionen Euro umgehängt haben. Transfers in dieser Größenordnung sind für die kriselnden Königsblauen aufgrund der angespannten finanziellen und sportlichen Situation nicht zu stemmen.

Aber auch die Werder Bremen Transfergerüchte um Altay Bayindir werden sich wohl kaum erhärten. Zwar stehen die Grün-Weißen als Elfter der Bundesliga Tabelle sportlich wesentlich besser da als Schalke. Doch der SVW ist finanziell ebenfalls alles andere als auf Rosen gebettet. Bayindir dürfte man sich kaum leisten können. Darüber hinaus sind die Bremer auf der Torhüterposition dank Jiri Pavlenka sehr gut besetzt. Selbst wenn der Tscheche die Grün-Weißen im Sommer verlassen sollte, wäre Altay Bayindir wohl kaum zu haben.

Viele Konkurrenten im Bayindir-Poker: Ajax Amsterdam Favorit

Hinzu kommt, dass der vielversprechende Torwart in der Transfermarkt Gerüchteküche mit namhaften anderen Teams in Verbindung gebracht wird, die ihm sowohl sportlich als auch finanziell eine bessere Perspektive aufbieten. Besonders Ajax Amsterdam ist dem Bericht zufolge heiß auf Bayindir und gilt als Favorit. Die Niederländer suchen einen Ersatz für den wechselwilligen André Onana, um den es zuletzt vage BVB Transfergerüchte gab. Außerdem wurde Onana kürzlich wegen Dopings für zwölf Monate gesperrt, sodass Ajax handeln muss.

Als weitere potenzielle Abnehmer für Altay Bayindir werden darüber hinaus die Tottenham Hotspur aus der Premier League sowie der französische Erstligist OSC Lille gezählt. Das angesichts dieser klangvollen Konkurrenz der FC Schalke oder Werder Bremen das Rennen um Bayindir gewinnt, ist kaum denkbar.