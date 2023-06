Transfergerüchte: Werder Bremen & Eintracht baggern an Abwehrhüne Taloverov

Montag, 26.06.2023 - 11:54 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt scheinen sich bei der Suche nach Defensivverstärkung in die Quere zu kommen. Denn wie es in der Bundesliga Gerüchteküche heißt, werben beide Klubs um Maksym Taloverov, der aktuell für die U21-Auswahl der Ukraine im Einsatz ist. Der 22-Jährige von Slavia Prag ist flexibel einsetzbar und Bremen und Frankfurt sind angeblich an einer Leihe von Taloverov interessiert.

Scouts von Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sollen Maksym Taloverov bei der laufenden U21-EM unter die Lupe genommen haben und waren wohl von den Auftritten des jungen Defensivakteurs in Diensten der Ukraine angetan. Die Ukraine hat die ersten beiden Gruppenspiele gegen Kroatien (2:0) und Rumänien (1:0) ohne Gegentor gewonnen und sich vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Taloverov stand in beiden Partien die vollen 90 Minuten in der Innenverteidigung auf dem Feld.

Medien: Werder Bremen will Taloverov von Slavia Prag ausleihen

Die Werder Bremen Transfergerüchte um Maksym Taloverov stammen vom ukrainischen Sportportal „Football.Sport.ua“. Der Transfernews zufolge wollen die Norddeutschen den 22-Jährigen, der in zwei Tagen 23 wird, inklusive Kaufoption von Slavia Prag ausleihen. Beim tschechischen Erstligisten steht der 1,96 Meter große Abwehrhüne noch langfristig bis 2026 unter Vertrag.

Allerdings spielt Taloverov bei Slavia offenbar keine große Rolle. Die Tschechen hatten Taloverov vergangene Saison gleich zweimal verliehen. In der Hinrunde ging es zum Ligarivalen Slovan Liberec, wo der physisch starke Rechtsfuß zum Stammpersonal im Abwehrzentrum gehörte.

Werder Bremen: Wird Taloverov Nachfolger von Gladbach-Flirt Chiarodia?

Die Rückrunde verbrachte Taloverov auf Leihbasis bei Österreich-Klub LASK aus Linz. Bei den Schwarz-Weißen verbuchte der Blondschopf mit langer Mähne zwar 13 Pflichtspieleinsätze, war aber meist nur Ersatz. Zum festen Bestandteil der ersten Elf gehörte der ukrainische Juniorennationalspieler nicht. Nach der U21-Europmeisterschaft steht für Maksym Taloverov erstmal die Rückkehr zu Slavia Prag an, allerdings könnte es für ihn anschließend Richtung Bundesliga weitergehen.

Ob es aber tatsächlich Werder Bremen und das Weserstadion wird, ist aber zumindest fraglich. Denn die Grün-Weißen sind in der Innenverteidigung mit Kapitän Marco Friedl, Niklas Stark, Milos Veljkovic, Amos Pieper oder Abwehrjuwel Fabio Chiarodia gut besetzt. Sollten sich allerdings die Gladbach Transfergerüchte um den 18-jährigen Youngster Chiarodia erhärten, an dem auch etliche Klubs aus der Serie A dran sind, könnte Maksym Taloverov durchaus als dessen Nachfolger fungieren. Allerdings müsste sich der Ukrainer wohl mit der Rolle des Herausforderers begnügen.

Eintracht Frankfurt ebenfalls an Taloverov-Leihe interessiert

Auch die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte im Maksym Taloverov stehen auf wackligen Füßen. Die Hessen haben sich in der Abwehr bereits mit Willian Pacho oder Nachwuchskraft Davis Bautista verstärkt. Allerdings sieht die Personaldecke im defensiven Mittelfeld recht dünn aus. Und da Maksym Taloverov auch als Sechser auflaufen kann, könnte die SGE-Verantwortlichen durchaus eine Ausleihe von Taloverov ins Auge fassen.

Denn auch Eintracht Frankfurt soll bei Taloverov eine Leihgeschäft inklusive Kaufoption vorschweben. Und sollte der flexible Defensivspezialist, dessen Marktwert auf 1 Millionen Euro taxiert wird, bei der U21-EM weiterhin überzeugen, ist es denkbar, dass sowohl die Eintracht aber auch der SV Werder ihre Bemühungen um Maksym Taloverov intensivieren.