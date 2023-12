Werder Bremen in Kontakt mit FC Union Manager Oliver Ruhnert

Samstag, 30.12.2023 - 17:31 Uhr

Von: Asnaka Schneider

Alles läuft beim SV Werder Bremen darauf hinaus, dass Geschäftsführer Frank Baumann im Sommer ersetzt wird. Der Fahrplan bei den Grün-Weißen steht, denn im Januar sollen erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten für das Baumann-Erbe geführt werden und bis Ende März soll dieser präsentiert werden.

Wie die „Bild“ berichtet, soll sich dabei auch FCU-Manager Oliver Ruhnert auf der Liste von Werder befinden. Die Rede ist gar von einem ersten Kontakt, wonach der Konkurrent um den Klassenerhalt die Fühler nach dem 52-jährigen ausgestreckt haben soll. Doch wie realistisch ist es, dass er als Manager der Eisernen nach mehr als 5 Jahren den Klub am Ende gen Norden verlässt?

Zingler würde Ruhnert gehen lassen

Bei Werder Bremen hat man die Hoffnung, dass Ruhnert das Ende der Entwicklung bei seinem aktuellen Arbeitgeber erkannt haben könnte. Nach Jahren des unaufhaltsamen Aufstiegs, für den Ruhnert maßgeblich verantwortlich ist, befindet sich Union Berlin in dieser Saison in seiner sportlich schwersten Krise.

Grund genug also, dass die Werder-Bosse es unter anderem bei Oliver Ruhnert versuchen? Auf Nachfrage beim gebürtigen Arnsberger, bekamen die Medienvertreter keine Reaktion. Typisch Ruhnert, der sich nur ungern in die Karten schauen lässt. Klar ist aber auch, dass Union-Präsident Dirk Zingler seinem Weggefährten keine Steine in den Weg legen würde, sollte dieser den Klub auf eigenen Wunsch verlassen.

Schalke 04 immer wieder ein Thema

Unklar ist also, wie sich Oliver Ruhnert seine Zukunft ab dem Sommer 2024 vorstellt. Zumal auch immer wieder der FC Schalke 04 ein Thema war und ist. Königsblau sucht ebenfalls einen neuen starken Mann und Ruhnert kennt den Klub, wie seine eigene Westentasche. Kein Wunder, war er doch lange Zeit Chef der berühmten Knappenschmiede.

Zurück zum SV Werder Bremen: Der Name Ruhnert dürfte nicht die einzige Personalie sein, bei der die dortigen Verantwortlichen anklopfen. Gegen ein Engagement von Oliver Ruhnert spricht, dass er nicht über den berühmten Stallgeruch des Nordklubs verfügt, auf den man kontinuierlich sehr viel Wert legte.

Transferfenster steht bevor

Wie lange der FCU-Macher noch beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag steht, ist derweil unklar. Normalerweise kommunizieren die Eisernen die Vertragslaufzeiten ihrer Mitarbeiter auch nicht. So auch in diesem Fall nicht.

Klar dürfte jedoch sein, dass in diesem Winter ein Abgang von Ruhnert ausgeschlossen ist. Die Planungen für neue Transfer im anstehenden Transferfenster dürften Priorität haben. Für das System von Trainer Nenad Bjelica benötigt der Klub passende Spieler und so dürfte Oliver Ruhnert alle Hände voll zu tun haben.